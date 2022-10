Jorge Almirón se estrenó como nuevo entrenador del Elche C.F. con un valioso y trabajado empate, en Mestalla, ante el Valencia C.F. A los franjiverdes les faltó fútbol en el primer tiempo, pero en su primer disparo puerta se adelantaron al transformar Pere Milla un claro penalti del Mamardashvili sobre Pere Milla. Sin embargo, antes del descanso, los valencianistas le dieron la vuelta al marcador, con dos tantos de Cavani, uno con un dudoso penalti de Josan sobre Gayá; y otro cuando ya se habían cumplido los seis minutos de prolongación.

El conjunto ilicitano mejoró en la segunda parte, igualó el marcador, con otro gol de Pere Milla, y Nico Fernández Mercau anotó el 2-3. Pero los árbitros, en este caso el canario Pulido Santana, perjudicó, otra vez más, al Elche, y anuló el gol al considerar falta previa de Musah sobre Pere Milla, cuando, en un primer momento, había dado la ley de la ventaja. Fallo garrafal en contra de los franjiverdes.

En la recta final, el Valencia lo intentó, con más voluntad que cabeza, pero la defensa franjiverde se mostró firme.

Almirón realizó un cambio de sistema y de cuatro de jugadores con respecto al anterior encuentro frente al Mallorca. Dispuso de una defensa de cuatro, con Enzo Roco, al que rescató después de no jugar los últimos partidos, ni con Francisco, ni con Gallego; y Pedro Bigas en el centro de la zaga y Helibelton Palacios y Clerc en los laterales. Mascarell y Guti formaron el doble pivote, Josan se situó como extremo derecho, para tapar las subidas de Gayá, y Tete Morente, en la izquierda. Álex Collado, el otro rescatado por el técnico argentino, jugó de mediapunta, intentando hacer de enlace entre el centro del campo y la delantera, donde se ubicó solo Pere Milla, corriendo ante todo lo que movía.

Al Elche le costó entrar en el encuentro. El Valencia dominó por completo los primeros minutos. El conjunto de Almirón, que intentaba jugar desde atrás y con la defensa más adelantada que con Francisco y Gallego, no era capaz de dar tres pases seguido. Eso le obligó a estar agazapado, casi siempre, delante de su área.

Almedia y Comert probaron fortuna desde lejos, Samuel Lino estuvo a punto de aprovechar una acción en la que no estaba en fuera de juego por milímetros. Salvó Edgar Badia. Roco volvió a evitar el gol en la misma línea en un remate de Cavani y Edgar en un disparo de Gaya.

El conjunto ilicitano era un pollo sin cabeza por el terreno de juego de Mestalla. Imagen pésima. Sin embargo, el fútbol, a veces, es caprichoso y en el primer acercamiento al área valencianista, Josan metió un centro al área, en un lanzamiento de falta. Mamardashvili falló en la salida, le dio un puñetazo en la cabeza a Pedro Bigas, que le obligó a retirarse en camilla y ser sustituido por Diego González. El árbitro no dudó en señalar penalti.¡El primero a favor del Elche en la presente temporada!. Pere Milla no desaprovechó y desde los once metros puso por delante al conjunto ilicitano, ante la incredulidad de todo Mestalla, incluso los cerca de un millar de seguidores franjiverdes que se dieron cita en el encuentro.

La grada y el Valencia se encorajinaron en busca del empate, pero el Elche estaba en su mejor momento del partido. Aguantando muy bien y sin pasar grades apuros. Pero la alegría en casa del pobre suele durar muy poco. Y en el minuto 40, doce después de tanto ilicitano, el árbitro volvió a pitar penalti. Pero en este caso en caso en el área franjiverde. ¡Qué raro! El quinto en apenas nueve jornadas. Y, además, fue dudoso, porque Josan toca el balón en la acción ante Gayá. Cavani igualó el marcador y se estrenó como goleador valencianista.

A perro flaco todo son pulgas. En el minuto 46, con los seis de prolongación ya cumplidos, Almeida metió una pelota al corazón del área, Diego González y Clerc no cerraron bien, Edgar Badia no llegó en la salida y Cavani peinó de cabeza al fondo de las mallas. Un cúmulo de despropósitos. 2-1 y al descanso.

A Almirón no le gustaba lo que estaba viendo y en el tiempo de asueto quitó a Josan y a Collado y dio entrada a Ponce y Nico Fernández, pasando a jugar con dos puntas y con el último fichaje del conjunto ilicitano como extremo izquierdo.

El juego del Elche mejoró de forma considerable en el segundo tiempo. Ponce y Pere Milla se movieron muy bien entre líneas y el Valencia pegó un gran bajón. La mejoría franjiverde estuvo a punto de tener premio gordo. De hecho, lo tuvo con el 2-3, pero el árbitro lo anuló. Nadie en Mestalla, incluso la prensa y la afición valencianista, lo entendía.

Al equipo de Almirón le faltó fútbol en el primer tiempo, los detalles le perjudicaron, pero el paso adelante mostrado en el segundo tiempo debe ser el camino a seguir. Un punto a la mejoría del conjunto ilicitano, que debe reforzar la moral y la confianza en el nuevo técnico.

VALENCIA: Marmardasvhili, Thierry, Gabriel Paulista, Comert, Gayá (Jésús Vázquez, m. 86), Nico González, Musah (Illaix, m. 74), Almeida (Lato, . 79), Kluivert (Fran Pérez, m. 86), Lino y Cavani (Hugo Duro, m. 46).

ELCHE: Edgar Badia, Josan (Nico, . 46), Helibelton Palacios, Roco (Gonzalo Verdú, m. 67), Pedro Bigas (Diego González, m. 38), Clerc, Mascarell, Raúl Guti, Álex Collado (Ponce, m. 46), Tete Morente y Pere Milla (Quina, m. 78).

GOLES: 0-1 m. 28, Pere Milla, de penalti. 1-1 m. 40, Cavani, de penalti. 2-1 m. 45+6, Cavani. 2-2 m. 64, Pere Milla.

ÁRBITRO: Pulido Santana, del colegio canario, mostró tarjetas amarillas a Marmardasvhili, Helibelton Palacios, Comert, Josan, Nico Fernández, Almirón, Musah, Pere Milla, Edgar Badia y Tete Morente.

ESTADIO: Mestalla, ante 41.505 espectadores.