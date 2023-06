Raúl Guti fue el fichaje más caro del Elche CF tras el ascenso a Primera División en 2020. El propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, apostó por el jugador zaragozano y pagó cinco millones de traspaso al Real Zaragoza. Lo firmó por cinco temporadas, con el objetivo de ir amortizando un millón por curso, con la esperanza de que fuera creciendo y se convirtiera en un futbolista de presente y futuro.

Sin embargo, el centrocampista no ha terminado de cumplir las expectativas y ha ido perdiendo protagonismo con el transcurso del tiempo. En la primera temporada fue titular indiscutible, tanto con Jorge Almirón como con Fran Escribá. Disputó un total de 36 encuentros, siendo titular en 33 de ellos. La campaña 2021-2022, con Escribá y luego con Francisco fue perdiendo su rol en los onces iniciales. Aún así, estuvo presente en 31 encuentros, aunque su titularidad se redujo a 17 envites. Y el curso que recién ha finalizado ha sido, todavía, peor. Ha jugado 28 partidos, pero en solo 12 ha estado en el equipo titular.

Además, tras la llegada de Sebastián Beccacece al banquillo ha tenido muy poco protagonismo. Solo ha salido en el once inicial en una ocasión y en muchos encuentros se ha quedado sin jugar. John, Gumbau y Fidel han sido los centrocampistas más utilizados y Guti salía, cuando lo hacía, en las segundas partes o en los minutos finales.

Ante esta situación y tras el descenso a Segunda División, el jugador zaragozano entiende que va a seguir teniendo un papel secundario en el Elche. John y Fidel va a seguir y el club ilicitano está buscando un sustituto para Gumbau, que termina contrato y se marchará, ante su deseo de seguir jugando en Primera División.

Raúl Guti tiene contrato hasta 2025. Es decir, dos años más. Sin embargo, sus pretensiones no son las que les pueda garantizar el Elche y vería con buenos ojos regresar a Zaragoza, donde está Fran Escribá. Un entrenador con el que tuvo muchos minutos en el cuadro franjiverde. Además, el equipo maño quiere seguir creciendo e intentar luchar por meterse en la parte de arriba de la clasificación. Y vería, con la vuelta del hijo pródigo, un gran fichaje.

Pero Bragarnik no lo va a poner fácil. El propietario del Elche no está dispuesto a perder la inversión que realizó. De los cinco millones que pagó, solo se han amortizado tres, por lo que si el Zaragoza no paga traspaso, difícilmente le dejará salir. El verano se presenta largo y las negociaciones duras. La entidad franjiverde tampoco desea seguir contando con un jugador que no esté a gusto, mientras que el club maño suspira por su fichaje. Y el fútbolista es quien más fuerza va a hacer. Veremos lo qué pasa.