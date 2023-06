Este sábado se puso punto y final y la temporada en Segunda División y lo hizo con el ascenso del Alavés, que consiguió subir a Primera División con un gol de Villalibre de penalti, revisado por el VAR, en el minuto 129, cuando la prórroga estaba a punto de finalizar y Levante ya acariciaba el éxito.

El conjunto vitoriano se une a Granada y a Las Palmas, que fueron los equipos que lograron subir de forma directa.

Una conclusión del curso que debe servir de ejemplo para el Elche CF de cara a la próxima campaña. De los tres equipos que descendieron la pasada temporada de Primera División: Granada, Levante y Alavés, dos de ellos han conseguido regresar a la máxima categoría al año siguiente de bajar. Mientras que los granotas se quedaron sin el ascenso directo por el golavaraje y, ahora, han visto, de forma cruel, como se les escapaba su objetivo en el último suspiro.

Unos resultados que demuestran que la ayuda al descenso que reciben los equipos que bajan de Primera, como le va a ocurrir al club ilicitano, sin ser decisiva, influye de forma muy considerable a la hora de confeccionar plantillas que puedan permitir competir con más garantías para luchar por ascender. La entidad franjiverde va a recibir entorno a los 13 millones euros, lo que debe ser clave para firmar futbolistas que no están al alcance de otros conjuntos de Segunda División.

La próxima temporada, el Elche contará con un límite salarial que rondará los 15 millones de euros, En principio, solo el Espanyol y el Valladolid superarán esa cantidad, aunque los pucelanos estarán muy cerca de los ilicitanos. El resto de los equipos de la categoría de plata dispondrán de cantidades sensiblemente inferiores. El dinero no es garantía de éxito en el fútbol, pero ayuda mucho, como se ha demostrado esta temporada con los ascensos del Granada y del Alavés.

Además, el Levante que, a priori, volverá a ser otra vez uno de los candidatos al ascenso, está inmerso en una difícil situación económica que hace que tampoco vaya a disfrutar de un límite salarial muy alto.

Esta situación la tienen que aprovechar el Elche porque, cuando no se consigue subir al curso siguiente de bajar de Primera, las economías de los equipos tienden a igualarse y no existe esa “ventaja” de la ayuda al descenso de LaLiga.

El conjunto ilicitano tiene los ejemplos del Granada y del Alavés. Veremos si lo aprovecha la próxima temporada.