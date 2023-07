El verde, en camiseta y pantalón, vuelve a protagonizar la segunda equipación del Elche CF, presentada por el club y destacada por unos mientras es criticada por otros. Complicado que todos tengamos los mismos gustos, aunque una crítica -mejor dicho dos- parecen ser generalizadas: vuelve a faltar la franja en el pecho y la prenda es demasiado básica.

El segundo vestuario del equipo, realizado para utilizarlo como rival cuando sea necesario, será también la vestimenta del Elche en los próximos partidos de pretemporada. De ahí que su presentación debiera ser un hecho cuanto antes -este sábado es el primer amistoso-.

Nike sigue siendo el fabricante y sobre el diseño, el club remarca que en la nueva camiseta «luce el verde, símbolo de nuestras raíces» y ha llamado a esta segunda vestimenta el «Away Kit», por eso de que se usará como visitante.

El futbolista Pedro Bigas ha sido el encargado de vestir y mostrar la nueva equipación, que se ofrece en dos tonalidades de verdes y que incluye, como lo más llamativo, un efecto metalizado en el escudo y el dorsal de la elástica.

El club especifica: «La construcción de la camiseta cuenta con un cuello estilo elevado que transmite actualidad. La Away Shirt 23-24 es una camiseta de ajuste estándar y ligeras, siendo la prenda ideal para la competición de alto rendimiento. Está hecha con tecnología Dri-FIT que repele el sudor y son de tejido Newton 2.0, de tacto suave. Asimismo, el panel de malla Mesh en la espalda aporta una transpiración mejorada». Ahora mismo solo tiene una publicidad, en la manga, la del japonés Sfidante. Y también está presente el escudo de LaLiga y la bandera de la ciudad de Elche en la nuca.

Los aficionados opinan

Por su parte, la afición discrepa mayoritariamente con el club en cuanto al diseño de la segunda equipación. David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche asegura que "es una camiseta básica, simple, lisa, que se vende a 20 euros en el catálogo de Nike y a la que sólo han añadido el escudo del Elche y los patrocinadores. Lamentablemente estamos viviendo la peor historia en lo que se refiere a equipaciones por culpa del contrato que se firmó con Fútbol Emotion (la empresa que vende al Elche las equipaciones de Nike). No sé si el contrato se termina este año o queda un año más, pero me parecen diseños lamentables".

Juan Diego Molina, presidente de la Peña Centenario, explica que "nos parece demasiado simple, pensamos que debería personalizarse y adaptarse al club. No es suficiente con ponerle el escudo". El dirigente de la Peña Franjiverde de Petrer, Valero Payá, entiende que "no refleja el sentir del club, nuestra franja, aunque sea de color blanco". Y en el mismo sentido se expresa Carlos San José, presidente de la Penya Altabix: "No me gustan las equipaciones que obvian la franja, porque es el signo diferenciador y distintivo de nuestro equipo. Creo que, además, es un diseño poco creativo y original, porque no tiene elementos más allá del color, ni incluye signos representativos de nuestra ciudad".

Para Antonio Chacón, presidente de Rabuts Novelda, "se ha mejorado bastante con respecto a otros años. Me gusta", mientras que a Mario Payá, secretario de la Federación, expone que "no me disgusta, pero la veo muy sencilla y simple. Hubiese preferido algo más simbólico y especial". Por último, Francisco Pérez, presidente de la Peña Franjiverde Vega Baja, expone que "siendo sincero no me ha sorprendido. El color no me desagrada, pero como soy más clásico, la segunda equipación debería ser la bandera de Elce, azul con la franja roja, como antaño, o en su defecto verde con la franja blanca. Con la primera equipación esperemos que no se hagan experimentos y, si es posible, que la franja sea entera, incluyendo la espalda".