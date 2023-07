El Elche tiene una necesidad imperante dentro de todas las carencias que tiene el equipo de Beccacece: el lateral derecho. Para esta posición, actualmente, sólo está Josan Ferrández y no es su sitio natural. La Dirección Deportiva del club franjiverde cuenta con varias opciones, pero una de ellas es la que más interesa y esta es la de Mario Gaspar, el jugador de Novelda que ha sido toda una institución en el Villarreal CF, donde ha estado 14 años -11 en el primer equipo-.

Ahora, Mario Gaspar está libre. Su último club ha sido el Watford Football Club inglés. Tiene 32 años -cumple en noviembre- y mucha experiencia, además de unas características físicas y técnicas muy interesantes para ser el relevo ideal de Helibelton Palacios.

Nunca en la provincia

Para el jugador, retirarse en el equipo ilicitano sería además una oportunidad de estar cerca de casa. Como decía a INFORMACIÓN, el lateral derecho nunca ha jugado en clubes de la provincia. "Me fui a Albacete en edad infantil, estuve allí tres años y luego ya me vine para Villarreal y continúo aquí. La verdad es que no he pensado esa posibilidad porque estoy centrado en el día a día. Pero el Elche es un gran club. Ojalá pueda estar muchos años en Primera División. La verdad que no me importaría, es un club de la provincia y estaría cerca de casa. Pero ahora veo eso un poco lejos", señalaba en diciembre de 2020.

Perfil "Beccacece"

El interés del Elche es real. Ha contactado con el jugador, pero éste tiene otras opciones en Segunda. Es un futbolista de 1.80 de altura, que también podría actuar como central de perfil diestro, por lo que podría entrar en el dibujo variable de Beccacece, que alterna los cuatro con los cinco defensores, según los momentos del partido y los rivales.