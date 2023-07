El Elche acaba de hacer público el fichaje por una temporada del noveldense Mario Gaspar para reforzar su lateral derecho, un puesto en el que Beccacece sólo contaba con Josan Ferrández y no es su sitio natural. La noticia, que ya adelantó como prácticamente hecha INFORMACIÓN el pasado viernes, se hace oficial.

El jugador ha sido toda una institución en el Villarreal CF, donde ha estado 14 años -11 en el primer equipo-. Mario Gaspar estaba libre. Su último club fue el Watford Football Club inglés. Tiene 32 años -cumple en noviembre- y mucha experiencia, además de unas características físicas y técnicas muy interesantes para ser el relevo ideal de Helibelton Palacios.

Cerca de casa

El interés del Elche viene de atrás. De hecho, el nombre de Mario Gaspar se había escuchado en la órbita del club hace muchos meses. Este verano contactó de nuevo con el jugador, pero éste tenía otras opciones, principalmente en Segunda. Finalmente se ha decantado por el destino más cercano a su casa familiar en Novelda. Como decía a INFORMACIÓN, el lateral derecho nunca había jugado en clubes de la provincia. "Me fui a Albacete en edad infantil, estuve allí tres años y luego ya me vine para Villarreal y continúo aquí. La verdad es que no he pensado esa posibilidad porque estoy centrado en el día a día. Pero el Elche es un gran club. Ojalá pueda estar muchos años en Primera División. La verdad que no me importaría, es un club de la provincia y estaría cerca de casa. Pero ahora veo eso un poco lejos", señalaba en diciembre de 2020.

Características

Mario Gaspar es un futbolista de 1.80 de altura, que también puede actuar como central de perfil diestro, por lo que puede entrar en el dibujo variable de Beccacece, que alterna los cuatro con los cinco defensores, según los momentos del partido y los rivales. El propio club destaca en su noticia de presentación que el jugador significa "experiencia al más alto nivel para la zaga franjiverde" y resalta su "amplia y contrastada trayectoria en la élite", para "poner al servicio del proyecto franijverde su calidad, compromiso y profesionalidad".

Carrera consolidada

Mario Gaspar Pérez Martínez (24/11/1990, Novelda) "es un futbolista con una carrera consolidada y reconocida. Formado en la cantera del Villarreal CF, cuenta con más de 300 partidos en Primera División con el conjunto groguet, entidad donde ha sido uno de los jugadores más importantes desde su debut. Campeón de la Europa League hace 2 temporadas, internacional con la Selección tanto en la absoluta como en categorías inferiores, la temporada pasada inició una nueva etapa en su carrera dando el salto al fútbol inglés, acumulando 31 partidos en Championship".

El Elche asegura que Mario Gaspar es" conocedor del proyecto y de la identidad del club, natural de uno de los municipios de la provincia con más seguidores franjiverdes, Mario Gaspar da el paso de unirse al reto del Elche C.F. Mañana se unirá al trabajo con el grupo a las órdenes de Sebastián Beccacece. ¡Bienvenido, Mario!".