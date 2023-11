El Elche CF está disfrutando de su mejor momento de la temporada y quiere seguir. El próximo sábado (21 horas) visita al Espanyol, otro descendido de Primera División y candidato al ascenso, en un partido que puede ser crucial para el futuro de ambos equipos.

Solo dos puntos les separan en la clasificación. Los catalanes son sextos, con 25, y ocupan la última plaza de «play-off» de ascenso, mientras que los ilicitanos son novenos, con 23. En caso de victoria, los franjiverdes superarían a los pericos en la clasificación y darían un golpe en la mesa.

Para este importante encuentro, el técnico del Elche, Sebastián Beccacece, recuperará efectivos y podría presentar en Cornellà-El Prat un once inicial que se podría asemejar bastante al de gala.

Nico Castro volverá tras cumplir ante el Real Zaragoza su partido de sanción, con el que fue castigado por su expulsión en Albacete. El puesto del argentino fue ocupado el pasado sábado por Raúl Guti, que estuvo a buen nivel. A pesar de ello, Castro tiene todas las papeletas para estar, de nuevo, en el equipo titular ante el Espanyol.

Otro de los que podría regresar al once inicial es Pedro Bigas. El mallorquín estuvo en el banquillo contra los maños. No se encontraba al 100 % tras las molestias musculares que sufrió en el Carlos Belmonte. Con toda la semana por delante, Bigas también apunta a titular en Cornellà-El Prat, aunque, al igual que Raúl Guti, Diego González, que fue su sustituto ante el Zaragoza, también ofreció un gran rendimiento. Beccacece deberá decidir y lo importante es que tiene donde elegir.

Lo mismo sucede en la delantera. Casi milagrosamente, en apenas dos semanas, Borja Garcés se ha recuperado de una rotura de grado I en el bíceps femoral que se produjo en el choque de hace dos jornadas ante el Tenerife. El atacante cedido por el Atlético de Madrid disputó los últimos minutos frente al Zaragoza y se le vio totalmente recuperado. El joven futbolista melillense también acortó los plazos de recuperación en su anterior lesión en el gemelo.

Ahora, el técnico franjiverde tiene las opciones de Garcés o seguir manteniendo a Mourad en la punta del ataque.

Otro de los que también podría regresar, aunque es más complicado, es Fidel Chaves. Todo va a depender de las sensaciones que tenga durante la semana. El capitán franjiverde está recuperándose de una rotura en el gemelo de su pierna izquierda. Se perdió el encuentro en Huesca, por precaución. La semana siguiente disputó los últimos minutos ante el Tenerife y, desde entonces, no ha jugado. En Albacete estuvo en el banquillo, pero para hacer piña, porque no estaba en condiciones. Y el pasado sábado se quedó fuera de la convocatoria.

Beccacece sabe que el onubense es un jugador importante y no lo va a forzar, para no provocar una recaída, y, hasta que no esté totalmente recuperado, con confianza y sin miedo, Fidel no volverá.

Más difícil se antoja la vuelta de Sergio León y de John Chetauya. Desde el club ilicitano no descartan a ninguno de los dos para, al menos, entrar en la convocatoria. Sin embargo parece que es poco probable.

El delantero cumple un mes desde que se lesionó en el derbi provincial ante el Eldense. Se rompió por completo el tendón del músculo isquiotibial de su pierna izquierda. El tiempo estipulado de baja era de unos tres meses. Sin embargo, el atacante cordobés está evolucionando muy bien y recortando plazos. La semana pasada ya se le vio corriendo y haciendo ejercicios con el balón. Sería demasiado prematuro regresar para el partido ante el Espanyol, pero el propio futbolista es el primero que quiere estar lo antes posible.

Un caso similar ocurre con John Chetauya. El canterano está alternando el trabajo con los recuperadores con los entrenamientos grupales. Está a punto de cumplir los cuatro meses desde que el pasado 19 de julio fue operado del peroné. Ya ha recaído una vez y, por ello, el cuerpo médico quiere ser prudente y parece poco probable que pueda estar para viajar a Barcelona. Para finales de mes es la fecha que se ha marcado.

La plantilla del Elche regresa este martes por la tarde, a partir de las seis, a los entrenamientos, en el estadio Martínez Valero, a puerta cerrada, para comenzar a preparar el partido de este próximo sábado contra el Espanyol.