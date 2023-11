Miguel San Román fue uno de los jugadores más destacados del Elche CF en el encuentro frente al Amorebieta. Con sus paradas, evitó que el conjunto vasco se adelantase en el marcador, luego, que empatara e, incluso, en los minutos finales tuvo un par de intervenciones que permitieron mantener la portería a cero.

Cuando, después del choque, se le preguntó si había sido su mejor actuación con el conjunto ilicitano, señaló que “no sé si fue mi mejor actuación, yo sólo intento aportar lo que necesita el equipo. Además de sumar en la portería, también busco aportar, como le gusta al entrenador, a la hora de sacar el balón desde atrás. En otros encuentros he estado mejor con los pies y en este, frente al Amorebieta, considero que estuve mejor en la portería. Hay que juntar las dos cosas para ayudar y el beneficio del equipo”.

El conjunto ilicitano se ha situado a solo dos puntos de los puestos de “play-off” de ascenso y tiene la posibilidad de llegar a fin de año y de la primera vuelta en la zona noble de la clasificación. Sin embargo, que pasó por la cantera del Atlético de Madrid, lleva impregnada el mensaje del Cholo Simeone de ir “partido a partido”. “El encuentro ante el Amorebieta es un ejemplo claro de que no debemos mirar más lejos. Se habla de los equipos que vienen sufriendo en la zona baja y, en esta categoría, cualquier equipo te mete en apuros. El Amorebieta fue un rival muy duro y, ahora, hay que pensar solo en el próximo encuentro ante el Alcorcón para mejorar fuera de casa, que es fundamental”.

Lo que sí que admite San Román es que el Elche se encuentra “cada vez mejor”. “Vamos mostrando las variantes que el míster quiere de nosotros. Estamos sumando herramientas para desatascar cualquier tipo de partido. Nos gustaría implementarlas también fuera de casa, pero sabemos que a domicilio cuesta. Vemos equipos como Leganés o Racing Club de Ferrol que llevan muchas semanas sin perder y los rivales se hacen fuerte como locales. Sería definitivo sumar fuera a lo que conseguimos en casa para poder meternos en la zona de arriba”, indicó.

El guardameta del Elche también destaca los buenos resultados en el Martínez Valero, donde llevan cuatro victorias consecutivas: “ El triunfo ante el Amorebieta, supone un golpe de energía y de alegría y una buena respuesta a la última derrota (Espnayol) no afecte al grupo. Es importante responder rápido para recuperar la buenas sensaciones. Durante el primer tiempo, estuvimos más espesos, pero, al final, pudimos sacarlo hacia adelante, que es lo importante. En Segunda División cuenta mucho que cuando no encuentras tu mejor versión, ser capaz de sumar los tres puntos”.

Miguel San Román también recordó las molestias en la espalda de la semana pasada que le hicieron ser duda para poder jugar: “Tuve una acción fea en un entrenamiento, en la que me quedé clavado con un pelotazo. Frente al Espnayol tuvo que jugar infiltrado y pensaba que las molestias habían acabado ahí. El lunes me encontraba bien, quizá por la anestesia del tratamiento, pero en el entrenamiento del martes volví a sentir un calambre y me quedé inmovilizado. Quiero agradecer a los servicios médicos por lo mucho que me han ayudado todos para poder llegar al partido. Esa lumbalgia, de momento, está superada, si bien tendré que cuidarme porque estas cosas, si no las cuidas, vuelven. No es una molestia recurrente para mí, pero debo cuidarla”, comentó.

Por último, el portero del Elche se refirió a la sana competencia que mantiene con Edgar Badia y al debate sobre quién debe ser el guardameta titular: “Es algo que tenía en cuenta a la hora de venir. Edgar (Badia) es un gran profesional. La recompensa a ese posible debate es muy buena porque es lo que supone ser el portero del Elche. Lo asumo, lo acato y voy a por ello. Si cada vez que recibo un golpe, aparece la duda... Yo, desde luego, no la tengo. Los compañeros y los aficionados también me hacen sentir que no la tienen y sigo mi camino hasta que el míster lo considere oportuno”.