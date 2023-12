El entrenador del equipo franjiverde, Sebastián Beccacece, aseguraba hoy en rueda de Prensa que "sabemos que vamos a jugar en un escenario muy complejo, que en los últimos tiempos ha costado mucho al Elche, sumado a la necesidad de ellos de querer salir de donde están, un equipo que va a defender a muerte la posibilidad de seguir en la categoría. Debemos salir a jugar nuestro juego, imponer las condiciones, saber competir en segundos balones, juego directo, en un espacio más comprimido… Es un lindo desafío para ver si podemos ir mejorando sobre todo la estadística fuera de casa. Es algo que tenemos pendiente. Lo veníamos consiguiendo hasta el Espanyol y hay que tratar de ir a sumar".

Claves del choque

Las claves del partido, según el técnico: "Debemos ajustar al máximo cada detalle, desde la confianza y el trabajo. Tenemos que estar muy alerta, muy preparados y llevando adelante una idea que nos representa y con la que la gente se siente identificada. Elche es la unidad, lo dice la historia del club, que aparece en el documental. Nosotros debemos saber que representamos a Elche. Invito a que se sientan parte porque para mí esto es clave".

El técnico quiere modificar "la historia del club; hay que cambiarla para poder ser un equipo regular. El Elche ha jugado una final de Copa y tenido muchos éxitos en ascensos y permanencias, pero también muy difíciles. Nuestro objetivo es buscar la regularidad en el juego y con ella, cambiar la historia del club. Todos debemos aprender del pasado. Tenemos que buscar ser un equipo confiable e ir cambiando esa mentalidad".

"Este club tuvo momentos muy exitosos y otros muy difíciles. Debemos animarnos a cambiar esto desde la humildad y el trabajo. Y ahora es momento de hacer un paralelismo y preguntarnos porqué tenemos tan buenos números en casa y no fuera. Si hay algo que sí marca la historia es el orgullo y el sentido de pertenencia… No perdamos esa esencia, la unidad".

Sobre estos meses de vivencias en el Elche, "nos sentimos queridos y tenemos mucho cariño hacia el lugar donde estamos. No importa el tiempo que llevemos. Estamos involucrados. Nuestra afición sabe de lo que hablo y necesitamos que estén unidos".

Un campo más pequeño

El campo de juego será varios metros inferior al del Martínez Valero. "Es un escenario que resulta complejo. Somos conscientes; siempre ajustamos en relación al rival, sus características, puntas por fuera o dentro, media punta o itrado a la banda… Ahora también al terreno. Ya nos enfrentamos a ellos en pretemporada y el Alcorcón muestra un gran funcionamiento. Necesitamos estar en un estado de alerta constante.Y adaptarnos a un escenario nuevo y dfiretente. Sabemos de la dificultad pero creemos firmemente en poder encontrar esa madurez y esa regularidad que tanto buscamos. Tenemos que tener esa mentalidad competitiva para sacar algo de ahí porque es un escenario que nos lo va a demandar".

El rival "tiene velocidad, presencia en el área, una buena estructura, ha sacado 4 de los últimos seis puntos. Debemos tener esa guardia bien elevada. Y, además, tener en cuenta que cuando hay necesidad todo el mundo da, no se guarda nada. Imagino un partido competitivo, tenso, parejo, que debemos entender para saber cómo acercarnos a nuestro ideal. Estamos preparados para ese tipo de compromisos", remarcaba el técnico, que añade: "Ha sacado más puntos con los equipos de arriba que con los de abajo, pero eso no dejan de ser estadísticas. Nos enfrentamos este verano, pero de nosotros cuántos no están desde la pretemporada. Nada tiene que ver este partido con aquel".

Próximos partidos

Sobre los próximos partidos, Beccacece "no quiero hablar". Según asegura, "sólo veo posibilidades de competir como si fuese el último partido ante el Alcorcón. El último encuentro en casa ya nos habla de la dificultad de la categoría. Lo que nos costó conseguir los tres puntos. Queremos ser realistas e ir al día a día y al rival de turno".

Para lograr la victoria en Alcorcón, no hay secretos. "Jugar bien, tomar buenas decisiones en base a interpretar tiempo y espacio. Tener una actitud extremadamente competitiva y saber convivir con los segundos balones, los balones más directos, la defensa del área...", apunta el entrenador franjiverde.

Los refuerzos de invierno

Consultado por las palabras de Bragarnik que fija en tres o cuatro los refuerzos necesarios, Beccacece asegura que "una de las cosas que siempre ha manejado muy bien Christian son los tiempos de gestión. Me parece contundente y claro. Yo sí he hablado de necesidades, pero sin dar nombres ni posiciones. Vamos a esperar. Yo pasaré un informe el 20 de diciembre porque ahí voy a tener la certeza y mucha más claridad sobre lo que tengo, dónde estamos y lo que vendrá. A partir de ahí, me parece maravilloso que la dirección deportiva ya esté trabajando con la propiedad para lo que venga. Pero nosotros tenemos que estar concentrados en el presente del equipo. Nosotros vamos a trabajar para el bien común".

¿Cómo están los jugadores?

"Muy unidos, como habitualmente, trabajando cada vez mejor… Muy receptivos a la corrección de los primeros 10 minutos del último partido, por las desatenciones. Están con ganas de seguir describiendo que son capaces de hacer nuevas cosas y mejor. Yo estoy encantados con ellos, con su claridad y honestidad para que cada uno sepa para lo que está. Les decimos las cosas mirándonos a la cara, a los ojos. Este grupo me tiene encantado porque se deja guiar y después ejecuta lo dicho. A los miembros del cuerpo técnico nos tiene muy contentos. Tenemos gente muy humilde y trabajadora y con ganas de devolver lo que reciben de su afición. Sabemos que podemos tener carencias, pero a corazón y entrega no nos va a ganar nadie".

¿Le falta gol al Elche?

"Por la cantidad de disparos y ataque podemos pensar que de los diez de arriba somos el que menos goles tenemos. Es cierto. Pero no estoy porque el equipo domina y ataca. Promedio alto de gol no tenemos, pero lo estamos resolviendo desde lo colectivo. A lo mejor otros lo hacen desde lo individual. El equipo utiliza buenos mecanismos para llegar al gol y eso me tiene satisfecho. Y los goles van a llegar. Es cuestión de confianza, de continuidad, también de tranquilidad. Confío plenamente en los que están para que puedan mejorar estas estadísticas".