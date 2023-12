El Elche CF tiene este viernes (20.30 horas), en el estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo, una importante prueba de fuego. Después del inesperado tropiezo de la pasada jornada frente al Cartagena (1-2), los franjiverdes necesitan sumar los tres puntos en tierras asturianas para intentar llegar al final del año 2023 y de la primera vuelta de la competición en puestos de "play-off" de ascenso a Primera División.

La misión no va a ser fácil y el conjunto ilicitano precisa de su mejor versión. Los ovetenses han mejorado desde la llegada Luis Carrión a su banquillo, sustituyendo a Álvaro Cervera. El conjunto del Principado, al igual que el equipo de Beccacece, no comenzó bien la temporada y en las primeras seis jornadas no lograron ninguna victoria.

Con su nuevo técnico ha sumado 23 puntos en 13 envites y se han situado en la undécima posición, a tres del Elche y a cinco de las plazas de promoción.

Además, se está mostrando como un equipo fiable como local. En su estadio no pierden desde hace tres meses y los seis últimos encuentros los han saldado con cinco victorias, un empate y ninguna derrota. Y han logrado triunfos de prestigios, como los conseguidos ante Espanyol y Eibar.

Por ello, el Elche, que ha mejorado de forma considerable a domicilio, deberá mostrar su mejor versión, como hizo en el anterior desplazamiento a Alcorcón, aunque, en esta ocasión, tendrá como rival a un conjunto de mucha más enjundia que los madrileños.

Beccacece es consciente de ello y, al igual que sus jugadores, saben que deberán realizar un gran partido, si quieren ganar y afrontar el martes el último envite de la primera vuelta y de 2023 con opciones de situarse, por primera vez en la temporada, en los puestos de "play-off".

La expedición franjiverde viaja este mismo martes por la mañana, en un vuelo chárter, y, en principio, John Chetauya y Álex Martín seguirán fuera de la convocatoria. El canterano porque el entrenador considera que aún no tiene ritmo de competición, tras cinco meses lesionado, y esperará a enero para volver a contar con él; mientras que el central ha empezado a entrenar con el grupo, pero todavía no está en plenas condiciones.

Josan Ferrández y Borja Garcés han venido arrastrando molestias durante los últimos días y son duda. Con otro partido dentro de cuatro días, todo hace indicar que no arriesgarán. En caso de viajar, se quedarían inicialmente en el banquillo y solo serían utilizados en caso de necesidad.

El preparador argentino también comentó ayer, en la rueda de Prensa previa al choque de esta noche, que Sergio León todavía no está preparado para un partido completo a alta intensidad. Por lo que todo hace indicar que Mourad continuará siendo la referencia ofensiva.

Si Josan no está, Carreira, después de mucho tiempo, tendría la oportunidad de ser titular y reivindicarse. En el resto del once inicial no se esperan más variaciones. San Román en la portería, Mario Gaspar, Pedro Bigas y Clerc en defensa; Áleix Febas y Nico Castro, en el centro del campo; y Nico Fernández, Óscar Plano y Tete Morente completarían el equipo titular en el Nuevo Carlos Tartiere.

ALINEACIONES PROBABLES:

REAL OVIEDO: Leo Román; Lucas, Luengo, Dani Calvo, Abel Bretones; Jimmy, Colombatto; Masca, Seoane, Sebas Moyano; Borja Bastón.

ELCHE: San Román; Carreira, Mario Gaspar, Bigas, Clerc; Tete Morente, Febas, Nico Castro, Nico Fernádez, Óscar Plano y Mourad.

ÁRBITRO: Lax Franco (Comité murciano)

ESTADIO: Carlos Tartiere

HORA: 20:30 (LaLiga TV)

JORNADA 20 DE LALIGA HYPERMOTION DE SEGUNDA DIVISIÓN:

VIERNES

Oviedo-ELCHE 20:30h

SÁBADO

ELDENSE-Racing de Santander 14:00h

Andorra-Espanyol 16:15h

Cartagena-Burgos 18:30h

Sporting-Leganés 18:30h

Mirandés-Albacete 21:00h

DOMINGO

Alcorcón-Eibar 14:00h

Levante-Huesca 16:15h

Amorebieta-Zaragoza 18:30h

Racing de Ferrol-Tenerife 21:00h

LUNES

Villarreal B-Valladolid 20:30h

CLASIFICACIÓN:

1- Leganés 37

2- Valladolid 35

3- Sporting de Gijón 33

4- Espanyol 32

5- Eibar 31

6- Racing de Ferrol 31

7- Tenerife 30

8- Racing de Santander 29

9- ELCHE 29

10- Levante 28

11- Oviedo 26

12- Zaragoza 26

13- Burgos 26

14- Mirandés 24

15- Albacete 24

16- ELDENSE 24

17- Andorra 22

18- Villarreal B 20

19- Huesca 19

20- Cartagena 15

21- Amorebieta 14

22- Alcorcón 14