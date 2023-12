El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha ofrecido este lunes la rueda de Prensa previa al encuentro de este martes (21.30 horas), en el Martínez Valero frente al Mirandés.

El técnico argentino ha dado un repaso a todos los temas de actualidad del conjunto ilicitano: los últimos tropiezos, el rival, las alternativas a las bajas de Nico Fernández y Josan en la banda derecha.

¿Han analizado los motivos por los que se han dejado escapar los dos últimos partidos?

En el fútbol hay situaciones para analizar, reflexionar y desarrollar. Dentro del vestuario, debemos ir más allá del resultado. Ante el Amorebieta ganamos sin ser nuestro mejor partido. Ante Cartagena realizamos un primer tiempo excelente, pero en el segundo perdimos la brújula. En Oviedo hicimos un partido extraordinario, pero en la segunda tuvimos algún error no forzado, aunque no estuvimos mal. Encajamos goles por jugar en largo, a diferencia de otros. Ahora podrían decir por qué no jugamos en corto. Siempre apoyo al futbolista y reviso las cosas con ellos. De los últimos cuatro tiempos, tres fueron extraordinarios. Prefiero jugar más como la primera parte ante Cartagena y Oviedo que como ante el Amorebieta. Veo a un equipo valiente, audaz y que crece. No podemos caer en la locura de la inmediatez y la urgencia. Hay que tener la tranquilidad, serenidad y capacidad para analizar y mejorar. Debemos ir por el camino del partido en Alcorcón y, ante Cartagena y Oviedo, estuvimos más cerca de eso que contra el Amorebieta.

¿Se plantea un cambio en la portería tras los errores de San Román en Oviedo?

No me planteo cambio porque está haciendo un campeonato muy regular. No hay portero en el mundo que en algún partido no esté cerca de error, es parte del juego. Hay que trabajar para equivocarse menos, pero, cuando ha jugado, nos ha dado seguridad y empatía. Y, cuando no jugaba, armonía y valentía dentro del vestuario. Por un partido que podría haber hecho algo más no se puede cambiar. Otra cosa es que eso perdure en el tiempo. Edgar (Badia) también tuvo mi respaldo hasta ser reemplazado. Luego juega quien creo que es mejor para el equipo. El Elche está por encima de cualquier nombre, no importa entrenador, director deportivo, el futbolista, capitán o el joven. No hablamos de nombres propios, sino de hechos. La única libertad que tenemos los es entrenadores es decir quién juega y cómo entrenamos. Siempre jugará el que yo quiera que lo haga.

¿Hay un sentimiento en el vestuario de que se han dejado escapar una gran oportunidad de terminar 2023 en puestos de play-off y, al mismo tiempo, de que a poco que mejore el equipo se puede estar arriba?

Eso es lo que se puede pensar desde fuera. Que si hubiésemos sacado este resultado u otro estaríamos en otra situación. Tenemos lo que tenemos y solo queda aceptarlo. Estaremos más cerca de puntuar si seguimos jugando como lo estamos haciendo en la mayoría de los partidos, pero el fútbol es un juego. Estamos convencidos y creemos que vamos por el camino para conseguir el sueño que todos queremos. La clasificación se va a definir al final y no ahora. Si cada vez que no ganamos dos partidos entramos en crisis, estamos jodidos. Hay que analizar los errores y las derrotas, eso sí. Pero hay que centrarse en lo que va a venir y lo que queremos que suceda.

¿Qué opinión tiene del Mirandés?

Es un equipo que se parece y es similar a Defensa y Justicia, donde estuve. Se parece más a un filial y a la gente joven le da la opción de mostrarse. Se reinventan rápidamente de una temporada para otro. Llega mucha gente nueva de muchos sitios y captan y generan espacio para el talento. Siempre arrancan de menos a más. Es un equipo con mucha velocidad arriba y tienen más solidez que al principio temporada. Llegan en buena dinámica y el encuentro va a ser un lindo desafío.

¿Tendrán que estar atentos para frenar sus contras?

Sí, por la velocidad de sus dos extremos, que son increíbles, que llegaron del Girona. También pueden jugar con dos delanteros o con un mediapunta y un solo delantero, más un lateral ofensivo, con el que conectan muy bien. ¿Estamos dispuestos a asumir ese riesgo? Lo deben responder los futbolistas. En el fútbol ganan todos los estilos, pero hay que saber quién es cada uno y a lo que jugamos. Cuando se gana o se pierde hay espacio para toda opinión, algo que comprendo porque este es un espacio opinable, pero los entrenadores deben estar al margen y saber quiénes somos y lo que queremos. Eso es lo único que nos va a hacer estar cerca de alcanzar el sueño. Es muy difícil tener un equipo protagonista con el balón y que especula al mismo tiempo a la hora de defender el resultado. Para especular tampoco hace falta un entrenador. Puedes estar organizado y cerrado en defensa. Para protagonizar el juego sí se debe generar un clima que, luego, puedan interpretar los futbolistas.

¿Hay preocupación por sufrir un nuevo tropiezo?

¿Por qué vamos a perder mañana? Esa es una mentalidad negativa y nosotros vamos con la positiva. El día que piense eso me voy; sólo me centro en el campo y en lo único que pensamos es en conseguir una victoria ante nuestra afición.

Con la baja de Nico Fernández se queda más huérfanos de extremos… ¿Podría entrar Tete Morente en la derecha y darle la oportunidad a Lautaro Blanco, que está jugando poco?

Puede ser una opción colocar un lateral, como Lautaro o Salinas en la izquierda y pasar a Tete a la derecha. Adam también es otra alternativa en la derecha o Rodri y Raúl Guti por dentro. Hasta ahora, hemos aguantado con Tete y Nico como únicos extremos. Hemos ido ingeniando alternativas. Por eso estamos mirando para reforzar esa posición. En verano nos falló Fran Pérez, que se cayó y también teníamos cosas casi hechas, que también se fueron cayendo. Pero este equipo se ha reinventado. Nico Fernández estaba aburrido en el lateral izquierda y ahora es un jugador revolucionario, que marca goles, da asistencia y ha experimentado un cambio notable y transformación como otros jugadores como Óscar Plano, Febas, Josan, que está jugando de lateral, Mario, que lo está haciendo de central. Tete que se muestra incansable en toda la banda. La plantilla ha hecho un gran esfuerzo por adaptarse y mantener la filosofía de juego y ha seguido creyendo, aunque no estemos aún en puestos de privilegio.