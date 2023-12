El Elche CF daba a conocer ayer los precios de las entradas para el próximo partido de Copa ante el Girona, que se disputa el sábado 6 de enero a las 18 horas en el Martínez Valero. Los abonados pagarán, aunque sólo entre 10 y 20 euros, según su asiento. También podrán adquirir dos entradas más con ese coste. Los aficionados reconocen que el precio es razonable. Algunos lo entienden como "simbólico" o "módico", pero casi nadie comprende por qué se debe pagar después de tantos sinsabores.

Día de Reyes de 2024. 18 horas. El estadio franjiverde acoge al colíder de LaLiga EA Sports, igualado a puntos con el Real Madrid, y por delante de Barça y Atlético. El equipo revelación del campeonato y de Europa. Eliminatoria a partido único, con la posibilidad de “seguir avanzando en el sueño”, como señalan el entrenador franjiverde, Sebastián Beccacece, y sus jugadores cada vez que se refieren a este encuentro. Pero… ¿deben costar dinero los sueños?

La comidilla del último partido

Esta pregunta, formulada de forma menos romántica, rondaba por las gradas del campo ilicitano en el último partido, el pasado martes. En las colas de la entrada o en el baño, en la cantina. En los asientos. En el medio tiempo… "¿Tendremos que pagar los abonados para el partido de Copa?". El club aún no se había pronunciado. Al menos, de forma directa, ya que el el silencio llevaba implícita la afirmación a la pregunta. Sobre todo si se analizaba que el club ya había lanzado una campaña de abonos para la segunda parte de la liga que incluía el último encuentro de la primera vuelta, pero no el de Copa.

Las últimas "Copas"

El último partido de esta competición en Elche se disputaba hace ya casi dos años. La temporada pasada el equipo no llegó a los dieciseisavos al perder contra el Ceuta a domicilio por 1-0 el 3 de enero de 2023. Antes, había ganado 0-3 al Guadalajara el 20 de diciembre de 2022 en segunda ronda y, en primera, al Alcora con idéntico resultado.

En la campaña anterior, la segunda en Primera, el Elche quedó apeado de la Copa en octavos de final ante el Real Madrid. Y disputó la eliminatoria en casa (1-2) el 20 de enero de 2022. Antes había eliminado a domicilio a Almería (1-2), a Unionistas de Salamanca (0-1) y a Leioa (0-2).

En aquel partidazo ante el conjunto madridista, el club también cobró entrada a sus abonados.

Distintas circunstancias

Pese a los antecedentes, los aficionados consideraban que las circunstancias son distintas. El Girona no es el Real Madrid. Y la temporada del conjunto de Beccacece tras el consumado descenso a Segunda no está siendo la esperada. Por ello, las peñas del Elche abogaban por la gratuidad del partido de Copa.

David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche CF, aseguraba que el abonado "no debería pagar nada después de una temporada que está siendo decepcionante, donde no se están cumpliendo los objetivos. Hacer pagar al abonado es una falta de respeto. Y más cuando venimos de otra campaña vergonzosa y de un centenario en el que, si no fuera por la federación de peñas, no se hubiera hecho nada".

Carlos San José, de la pena Altabix, entiende que "habida cuenta de la escasa inversión que hizo el propietario en el mercado de fichajes y de la cantidad de dinero que logró con los traspasos y a eso sumándole el "fraude emocional" prometiendo una plantilla competitiva y homogénea para "volver juntos" a primera , me parece absolutamente inapropiado cobrar nada a los abonados".

"Premiar al abonado"

El vicepresidente de la Federación de Peñas, Mario Payá, de “Franjiverdes Petrer”, expone que "es cierto que desde un primer momento no se incluían los partidos de Copa en el precio del abono", pero se debe cobrar algo muy simbólico para los abonados, ya que el año pasado fue desastroso y la afición respondió... Este año, igualmente, el número de abonos y la actitud de la afición está siendo de nuevo extraordinaria. Por lo tanto, el club debería haber tenido en valor estos datos y premiar al abonado del Elche CF que tantos sinsabores está sufriendo en los últimos meses". Payá entiende que "no es un partido que le suponga al club un desembolso económico excesivo y, además, estamos en la mejor situación económica de los últimos 100 años".

Desde la peña Niño Leyenda, varias opiniones de aficionados. Todas contrarias al cobro. "A Bragarnik sólo le importane dinero pero eso no es de ahora, es desde que llegó. El día que se vea solo en el estadio que pregunte la razón", "Me parece muy mal que se cobre y más después de los tres últimos resultados de liga y la marcha del equipo", "El abonado no debería pagar en un partido como este y más en el Día de Reyes. ¿Qué les van a cobrar a los niños también?". La apuesta de la peña: "Abonados gratis y público general a 20 euros la más cara para que el Martínez Valero sea una olla a presión en un día de fiesta".

Por contra, el presidente de la peña "Franja Verde", Tomás Domenes, entiende que "hay que ser realista. En la campaña de abonos pedíamos que fueran económicos y no valorábamos la competición copera, preferíamos que el abono fuera recucido y así fue. Ahora veo poco justo enfadarse si nos cobran. Por otra parte, pedir nunca está de más…".