Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra, ha comparecido este sábado en la rueda de Prensa previa al encuentro que su equipo va a disputar este domingo, a partir de las cuatro y cuarto de la tarde, en el Estadio Nacional, frente al Elche C.F. El técnico del conjunto del Principado, en declaraciones recogidas por EFE, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad, después de los último malos resultados de su equipo, que le han sitado en puestos de descenso, tras tres derrotas consecutivas.

"Estamos en un momento muy importante para el club. Tenemos que ser conscientes de esto y si es posible necesitaremos la ayuda de nuestra afición para dar nuestra mejor versión. No hablar tanto y hacer las cosas".

El técnico de Bilbao reconoce que hay cosas para cambiar. "El primero que tiene que ser riguroso en el análisis soy yo". Contra el Real Zaragoza, el FC Andorra jugó con dos delanteros, pero el resultado volvió a ser negativo. "El plan de partido contra el Zaragoza era el más adecuado y por eso jugamos con dos delanteros y mañana seguramente será diferente".

La ansiedad existe. "No podemos decir que no tenemos ansiedad por vernos allí abajo. Cuándo estás ahí la tendencia es verlo todo negativo. En el fútbol yo he vivido situaciones complicadas y momentos difíciles y eso me hace tener experiencia para estar calmado y estar enfocado. Estoy muy convencido y lo tengo clarísimo. Pase lo que pase tampoco será definitivo, pero si es verdad que un refuerzo a nivel de resultados nos hará ver las cosas diferentes".

El Elche ya se enfrentó en octubre al FC Andorra con victoria para los ilicitanos por 2 a 1 en el Martínez Valero. "En principio es un equipo que no vendrá a cerrarse atrás, son valientes y miran la portería. Nos va exigir un gran nivel defensivo. Si sabemos utilizar nuestras armas y encontrar sus debilidades y minimizar las nuestras es un partido que nos podrá ir bien. Lo que me transmite mi equipo me hace ser positivo".

Sobre los refuerzos del mercado de invierno después de la marcha de Anderson Arroyo al Burgos que se añade a las de Manu Nieto al Elche y de Shabani al Norrkopping, Eder Sarabia no quiere hablar de ello. "No hemos hablado ni dos minutos del mercado de invierno en está semana. Estamos enfocados los que estamos. Y a Anderson Arroyo le agradezco todo lo que ha intentado darnos y yo soy el máximo responsable de no sacar lo mejor de él. Es un profesional espectacular".

También ha habado de Manu Nieto que se encuentra cedido en el Elche y mañana será rival. "Me imagino que él querrá hacer un gran partido y sigue siendo nuestro, pero si mañana tiene alguna que la envie al palo o fuera y así me alegraré un poco", bromeó Eder Sarabia.

Los dos equipos se juegan tres puntos importantes, los andorranos por abandonar los puestos de descenso y los franjiverde por intentar llegar, por primera vez en la temporada, a las plazas de "play-off" de ascenso.