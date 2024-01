El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, sólo ha aclarado en rueda de Prensa una noticia ya avanzada por este periódico, la marcha de Lautaro. El técnico la ha hecho oficial hace unos minutos asegurando que “ya es un hecho. Se ha despedido del grupo. Es un paso importante para su carrera y sé que lo va a procesar muy bien y va a incorporar todo lo que ha aprendido en Elche para su nueva etapa”.

Al margen del caso concreto de este futbolista argentino, Beccacece ya no ha aclarado nada más sobre salidas o fichajes. Según dijo, “el director deportivo, Sergio Mantecón, ofrecerá una rueda de prensa para hablar de todo lo que tenga que ver con el mercado de invierno”.

Preguntado directamente por el último fichaje, Arnau Puigmal, el técnico dijo que “debemos esperar todavía para hablar de él. Es cierto que he hablado ya con él, pero todavía está pendiente de la revisión médica y vamos a esperar los pasos convenientes”.

¿Raúl Guti al Zaragoza?

Consultado en concreto por la situación de Raúl Guti, pendiente de su posible marcha al Real Zaragoza pero que esta mañana todavía entrenó con sus compañeros, Beccacece esquivó la pregunta. Ya lo había advertido. No respondería sobre el mercado. “Es algo que no me corresponde y que no puedo controlar. Yo defiendo el proceso. Nos hemos rearmado varias veces desde que llegamos, la transformación del equipo ha sido constante y trabajamos en busca de la regularidad, que con mucho esfuerzo y compromiso estamos consiguiendo”.

La situación del mercado provoca tensión… “Es una realidad, la incertidumbre está hasta el final sobre todo porque en esta situación del mercado parece que todo el mundo está a la venta. Y eso va en contra de lo que buscamos los entrenadores, tranquilidad, cierta harmonía, energía bien focalizada en el presente…Proceso que, para nosotros, está siendo muy exitoso por lo que decía, por la implicación de los jugadores”.

Para Beccacece, “toda la energía está puesta en el Burgos. Es lo único que no permite especulación. El resto es igual para todos los clubes, todos estamos igual… Pero para eso hay gente especialista, que no es el entrenador…”.

La marcha de Sergio León

Consultado por las palabras de apoyo que Sergio León pronunció sobre Beccacece, el técnico aseguraba que “Sergio fue al lugar ideal para su perfil, porque tiene una capacidad de gol que en dos minutos ya hizo su primer tanto. Y el pase de gol lo dio el que yo dije en rueda de prensa que se lo podía dar… Desde que llegué hemos gestionado las marchas de Gonzalo (Verdú), Edgar (Badía) o Sergio (León), que son jugadores emblema, que van a estar en la memoria y en el corazón del hincha franjiverde. Y las hemos gestionado con buena relación, lo que es muy difícil hoy en día. Con honestidad y transparencia. Si fuera egoísta hubiera preferido tenerlo aquí (a León), pero sé que era para jugar 15 minutos. Nosotros tratamos de mantener una coherencia que nos dé credibilidad. A pesar de tener puntos de desacuerdo hay un punto en común. A partir de ahí vamos acercándonos aún en las diferencias. Y eso es parte del proceso. Saber gestionarlo no es algo que me estoy atribuyendo pero que es complicado llevar a cabo”.

¿La salida de Lautaro Blanco (extracomunitario) podría suponer el ingreso de Jesús Hernández en el primer equipo? “No sé lo que puede pasar ahora mismo. Podría llegar a ser una opción en caso de que no venga un centroatacante, pero también es cierto que lo estamos buscando en el mercado”. También preguntado por la posibilidad de subir con el grupo al goleador Iomar Francisco Ajouaou Vidal 'Omar’, el míster reconocía que esa posibilidad “la veo más lejana porque considero que tenemos futbolistas en esa posición y tampoco considero sacarlo en este momento tan importante para el Ilicitano, generando la ilusión que genera en la ciudad el equipo. Me parecería poco prudente”.

El rival

El Elche recibe este viernes (20.30 horas) al Burgos, que “nos ganó muy bien en la ida (4-0). Es uno de los dos equipos, junto a Gijón, que nos han ganado muy bien. Son muy buenos y peligrosos en transiciones, tienen un juego muy directo, cuentan con jugadores que entran muy bien en el área, con capacidad para definir, tienen a Montiel para el balón parado. Es un partido de altísimo riesgo que nos exigirá al menos el nivel de concentración que tuvimos ante el Andorra”.

El contundente resultado del partido en Burgos quedó atrás, según el preparador argentino, que entiende que el de este viernes será una cita distinta. “De aquel partido, en nuestro once hay cinco jugadores ya no están… Es un encuentro totalmente diferente, pero sabemos al rival durísimo al que nos enfrentamos, con mucho poderío en pelota parada, transiciones… defienden muy bien en su área… No es una revancha, es una posibilidad de seguir construyendo lo que que queremos. Un Elche ambicioso, competitivo, con regularidad. Hemos preparado muy bien este partido”.

Beccacece expone que vistos los últimos duelos de su contrario, “contra el Leganés me encantó pese a que perdió. La contundencia de casa igual no la tienen fuera, pero me gustó más su juego ante Leganés, pese a su derrota, que con Albacete, que ganaron. Lo tenemos claro: si entramos con cierto grado de desconcentración, cero posibilidades”.

Gran grupo

El técnico aprovechó la rueda de Prensa para valorar a su plantilla. “Estoy muy muy muy orgulloso del grupo que tengo. Hasta los que se van se marchan con claridad… Nuestra unión es lo más preciado que tenemos. De los que participan más y de los que lo hacen menos. Todos somos parte. Y construir todo eso lleva mucho tiempo. Hay que tener gente noble, bondadosa y de buen corazón. La tenemos”.

Altas, más que bajas

Al margen de Óscar Plano, ya no tenemos más bajas por lesión. “Han vuelto Fidel y Rodri a entrenar con el grupo. Rodri está listo para ser de la partida. También Diego González está con nosotros. Y han regresado de sus compromisos con su selección Adam y Ali. Los tengo a todos a disposición”, reconocía el técnico, que aprovecha la pregunta para comentar la “charla muy buena que he tenido esta mañana con Óscar (Plano). Sobre fútbol. Qué lindo momento. Él, ahora mismo daría cualquier cosa por estar con nosotros, aunque sólo fuera para estar en el vestuario antes del partido. Está deseoso de estar en la lista aunque sea para sentir esa emoción. A veces los profesionales nos olvidamos de la importancia de esto… Sirve ver esta situación de compañeros. Nos baja a la tierra. Al final esto es un juego, no debemos perder esa alegría con el juego… del mensaje que debemos dar como colectivo. Me gusta que el futbolista tenga esa conciencia, pero en el juego que no haya conciencia.. No piensen, definan actúen, concreten. No deben perder de vista la intuición”.