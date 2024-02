El Elche suma esta misma mañana su cuarta cara nueva a la plantilla, después de que ayer anunciara oficialmente la contratación del tercer refuerzo, el centrocampista Arnau Puigmal, y de que a principio del mercado de fichajes presentara al portero Matías Dituro y al delantero Manu Nieto.

El nuevo

El último en llegar ha sido el central procedente del Mallorca David López. Lo ha hecho esta misma mañana, a primera hora, y el jugador ya conoce a su nuevo técnico y a sus compañeros, pero no ha podido participar en la primera sesión de entrenamiento celebrada sobre las 10 horas en el campo de fútbol Díez Iborra. El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, confirmaba que hoy no entrenarían los nuevos, con los que no contará para el partido de este viernes (20.30 horas) en casa ante el Burgos.

El defensor David López llega cedido hasta final de temporada. Su club, el Real Mallorca, quiere que el futbolista disfrute de minutos y adquiera experiencia en la categoría de plata y el Elche ha aprovechado para atraerlo hacia su proyecto. Falta, solamente, que se haga oficial. Su incorporación también podría ayudar a la salida de Diego González.

Características

López es canterano del conjunto mallorquín y este año ha participado en 4 encuentros con el primer equipo en Copa del Rey. Tiene 20 años y 1,95 de altura. Pero no sólo destaca por su envergadura, sino que también es un jugador talentoso a nivel técnico, sobre todo con el desplazamiento largo del balón.

Los dos recién llegados se han quedado esta mañana en el gimnasio del estadio Martínez Valero para ejercitarse. El ya oficializado como nuevo jugador del Elche arrastra unas molestias musculares y se ha ejercitado con los recuperadores del club franjiverde.