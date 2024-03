Salinas: "Me está tocando vivir otro lado del fútbol, pero estoy creciendo"

José Salinas, lateral izquierdo del Elche, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación tras la sesión preparatoria del día. El canterano, pese a no estar disfrutando de demasiadas oportunidades (11 partidos de Liga, 4 como titular, 447 minutos) quiso destacar el aprendizaje que está llevando a cabo y el crecimiento, sobre todo a nivel mental, dada la diferencia de su situación con respecto al curso pasado, cuando fue uno de los mejores lateral de Segunda durante su cesión en el Mirandés.

Momento del equipo

"Está claro que el equipo hace un gran trabajo y se ve en cada partido. Creemos en lo que hacemos y en el plan. A seguir así".

Cumplir ante la oportunidad

"Lo que hago cada día es trabajar para estar preparado cuando me llegue la oportunidad. Me encontré muy a gusto. Contento por esa parte. Este año me está tocando vivir otro lado, respecto al pasado, pero eso me está haciendo crecer, sobre todo en lo mental. Fue una gran victoria contra el mejor equipo de la categoría en 2024".

Poca participación

"Es obvio que el jugador quiere jugar. En cada plantilla hay 22-25 jugadores y todos no pueden jugar. Hay que estar preparado, no venirse abajo y cuando te llegue la oportunidad confiar en ti y hacerlo bien".

Grupo y Beccacece

"Mi situación en otro grupo no sería la misma. Todos me muestran su cariño y vamos a una. Todos creemos en el de al lado, juegue más o menos. Esa competencia sana nos hace crecer".

Ayuda a los jóvenes

"Lo que suelo decirles es que se suelten. Que jueguen como lo hacen en el filial porque nosotros le vamos a dar confianza".

Dificultad ante los equipos de abajo

"Esta Liga, si algo tiene, es que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Ellos también se juegan mucho. Nos tenemos que centrar en nosotros y así vendrán los buenos resultados".

Compromiso de los canteranos

"La semana pasada éramos cuatro o cinco canteranos. Es de alabar porque no en todos los clubes pasa. Eso es porque se están haciendo las cosas bien y no hay más que ver la racha del filial".

Salinas, durante el partido contra el Cartagena / Elche CF

Mensaje a la afición

"No sabría qué mensaje mandar porque creo que no hace falta. En cada partido están con nosotros, en Cartagena parecía que estábamos jugando en casa. Es una locura y sé que el lunes será otra. Han estado siempre con nosotros, incluso cuando las cosas no iban bien".

Clave para la transformación

"Más que transformación ha sido creer en lo que estábamos haciendo. Se veía reflejado en el trabajo que llegaría el momento en el que llegarían los resultados y este juego. Es de elogiar lo de las porterías a cero y en cuanto al gol seguro que mejoramos porque generamos muchas ocasiones".