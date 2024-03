Nico Castro: "Estoy en mi mejor momento, en el Elche he encontrado una idea y confianza"

Idea y confianza. Dos conceptos que resumen lo que necesita cualquier futbolista para plasmar sobre el césped sus virtudes. A ellas hizo referencia este jueves Nico Castro, centrocampista del Elche, durante su comparecencia ante los medios antes del partido del domingo contra el Villarreal. Habló de su posición, del rival, de la posibilidad de ser campeones y de su futuro, que le gustaría que siguiera vinculado al club ilicitano más allá de la cesión que tiene firmada hasta junio.

Momento de mayor confianza

"Hay que ir con humildad y con los pies sobre la tierra. La confianza en el vestuario está al 100% y vamos para adelante".

Sensaciones de la temporada

"Me siento muy bien, sobre todo los últimos partidos, especialmente en lo físico, que me costó al principio. Siento la confianza de los compañeros y de los técnicos. Eso me ayuda mucho. La llegada de mi bebé es un empujón".

Ganar la Liga

"Creo en lo que hacemos, partido a partido para dar lo mejor cada fin de semana. Llegará el momento de ver si somos campeones o no".

Posición más retrasada

"Me sentí muy bien siendo la primera vez que juego en esa posición, más libre en la salida de balón. Salió muy bien el partido. Beccacece me pidió que busque siempre el balón en la salida y que lo cambiara de lado".

Mejor momento de su carrera

"En Europa, sí. He dado un paso importante. El año pasado fue duro al no jugar. Aquí he encontrado una idea, con la confianza se da mucho mejor".

Segundo máximo goleador del equipo Nico Castro atraviesa un momento dulce tras una fase inicial de adaptación en la que ya daba muestras de la calidad que atesora. Ha disputado 25 partidos de Liga, lleva seis titularidades consecutivas y ha marcado 4 goles. Solo Óscar Plano, con 7, le supera en el apartado anotador franjiverde. De 23 años y cedido con opción de compra por el Genk belga, el argentino espera seguir con su evolución.

1 gol encajado en 9 partidos

"Creo que el trabajo durante la semana es muy bueno. La portería tiene que estar a cero en cada partido y se está demostrando en cada partido".

Oportunidad de enlazar tres victorias

"Sabemos que el Villarreal B es un rival muy duro. Van a tratar de dar todo para ganarnos. Nosotros tenemos nuestra idea e iremos con todo".

Nico Castro, durante el entrenamiento de este jueves / Áxel Álvarez

Ciudad y afición

"Mi familia está encantada en Elche. Yo quedé impresionado al llegar con el club y con la afición, están alentando en cada partido y son uno más. Del vestuario no tengo palabras, me metieron en el grupo muy rápido cuando llegué".

Opción de compra

"No sé nada. No he hablado ni con mi agente ni con el club. Estoy concentrado en el día a día. A final de temporada se verá todo. Me gustaría seguir".

Reacción de la afición

"Están con nosotros y eso es muy bueno porque nos tranquiliza su respaldo. Eso te da un plus".

Mejor posición en el césped

"Mi posición es mediapunta, pero cuando llegué hablé con el míster, me ha ido rotando y me pone en la posición en la que puedo ayudar al equipo".

Planteamiento del partido

"Lo planteamos de la mejor manera. El técnico nos va dando una idea y trataremos de plasmarla en Villarreal".