Nico Fernández: “Yo también veo al Elche ganando la Liga”

Dentro de la actuación coral de todos los futbolistas del Elche C.F. en la contundente victoria de este lunes ante el Alcorcón (3-0), Nico Fernández Mercau fue uno de los jugadores más destacados del conjunto ilicitano. Estuvo muy participativo y redondeó su gran encuentro con el tercer gol antes del descanso, que dejó finiquitado el choque.

“Por suerte pudimos concretar los goles en el primer tiempo, que, hasta ahora, no se nos daba mucho. Pudimos abrir el arco contrario pronto y nos sentimos muy cómodos durante los 90 minutos”, comentó el jugador argentino tras el partido en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero.

Nico Fernández se mostró tajante cuando se le preguntó por las palabras del entrenador del cuadro alfarero, Medhi Nafti, quien señaló que el Elche es el equipo que más le ha impresionado, por juego, intensidad, piernas… que lo veía en lo alto de la clasificación, incluso ganando la Liga a final de campeonato. “Yo también pienso así. El equipo es muy intenso, juega, a la hora de recuperar balones, lo hace. Yo también me veo ganando la Liga y estamos todos juntos buscando el objetivo y creo que se va a cumplir”.

A pesar de esos buenos propósitos, el jugador franjiverde, al igual que el entrenador, Sebastián Beccacece, pide calma y prudencia. “Tenemos que ir partido a partido. El equipo está comprometido. No miramos la clasificación, vamos jornada a jornada y eso es lo que nos va a llevar a lo más alto”, comentó.

Nico Fernández intenta irse de Babin y Mosquera, durante el encuentro de este lunes, frente al Alcorcón / ÁXEL ÁLVAREZ

El futbolista argentino, que llegó al club ilicitano, se está mostrando muy polivalente desde la llegada de Beccacece y ha jugado de volante, interior derecho o interior izquierdo. “Dentro del campo intento cumplir en cualquier posición que juego, trato de hacerlo de la mejor manera y juego donde me toque. Si algún día me preguntan en qué posición me gustaría jugar es de interior izquierdo o por la banda izquierda”.

Por último, Nico Fernández Mercau explicó lo que ocurrió antes del lanzamiento de penalti, que quería ejecutar y, finalmente, lo hizo Tete Morente, porque, como también explicó Beccacece, era el encargado asignado en la charla técnica. “Lo quería patear yo, pero era una decisión del míster que lo tirara Tete (Morente). En un primer momento cogí el balón, pero también suma que un compañero haya marcado un gol”, indicó el argentino, evitando cualquier tipo de polémica y discusión.