Beccacece: "Los chicos hacen todo para lograr el sueño"

El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, compareció en sala de Prensa, después del triunfo y la exhibición contra el Alcorcón, con tranquilidad y humildad, consciente de que su equipo había dado un paso importante en su carrera para el ascenso, pero, al mismo tiempo frenando la euforia y recordando que "todavía queda mucho".

El técnico franjiverde quiso resaltar, por encimo de todo, el juego de su equipo y el camino que están llevando para encontrar la meta deseada. "Se ha visto un equipo muy claro y muy contundente a la hora de concretar de concretar las ocasiones. El desarrollo del juego fue favorable en el primer tiempo, pero valoro mucho la entrega de todos los chicos, incluso la seriedad y compromiso a la hora de atacar y defender hasta el final del encuentro, a pesar de ir ganando 3-0".

El preparador argentino se mostró "contento" por "el gol de Mourad, por el de Nico Fernández, por Tete Morente, que habíamos hablado de que si había un penalti lo lanzarí", y también por el estreno de Arnau Puigmal. "Lo hizo bien y tiene que seguir su proceso. Decidimos que jugase 45 minutos, porque viene de mucho tiempo inactivo". Sin olvidar el debú "de otro canterano", en referencia a Rafa Núñez.

Beccacece vio "cosas muy positivas, que nos hacen seguir por el camino hacia el sueño", aunque avisó de que "ahora toca disfrutar y trabajar hacia el siguiente partido (Villarreal B) y el mensaje continúa siendo el mismo que venimos diciendo hasta ahora".

El entrenador del Elche insistió en que "tenemos claro hacia dónde vamos. Ponemos toda la energía en el funcionamiento y en representar nuestros valores. En una liga tan competitiva y pareja. Algunos equipos (Zaragoza) parecía que iba a ascender después de los primeros cinco encuentros y mira donde está. Por ello, hay que tener tranquilidad porque queda todavía mucho".

"Cada partido es un mundo diferente, una final y sabemos que no podemos guardarnos nada. Estos jugadores lo van a hacer todo para alcanzar el sueño", aseguró el preparador franjiverde en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero.

Por su parte, el técnico del Alcorcón, Medhi Nafti no escatimó elogios hacia el conjunto ilicitano al final del campeonato y no dudó en afirmar que "se ha visto la diferencia que hay entre los dos equipos. El Elche es el equipo que más me impresionado, no solo a nivel de fútbol, a nivel de piernas, de intensidad y de presión tras pérdida. No me cabe ninguna duda de que estará arriba a final del campeonato, por no decir que ganará la Liga".