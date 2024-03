Miñambres: "El Elche es un equipo agresivo, que no te deja pensar y trata de imponer su estilo"

El entrenador del Levante UD, Felipe Miñambres, admitió este sábado la importancia del partido de este domingo (18.30 horas), ante el Elche C.F. en el estadio Ciutat de València y pese a que rechazó que sea una final sí que insistió en que deben reaccionar ya, dar "el máximo" y llegar "muertos" al vestuario.

"Tenemos que salir a ganar, tener la intención de salir a muerte cada partido, dar el máximo. No nos tenemos que quedar con nada y llegar al vestuario muertos, no queda otro camino", dijo Felipe en la rueda de prensa previa al partido.

"Y cuando demos el máximo, después veremos si nos ha dado o no (para lograr el objetivo) pero no podemos ahorrarnos nada en cada partido o en cada entrenamiento", añadió el entrenador del Levante, que confesó que no puede engañarse a sí mismo sobre la importancia del choque.

A cinco puntos de la zona de promoción y con solo una victoria en las nueve últimas jornadas, Felipe dijo que pese a que "queda mucho" para el final del curso y a que el partido ante el Elche no es una final, sí que deben reaccionar inmediatamente.

"Sabemos de la importancia del partido pero al revés de hacernos algo malo o que nos minimice, nos tiene que dar energía, ir a por ellos a tope y volver a ser un equipo sólido atrás, pero necesitamos ser más certeros, meter goles y ganar", comentó.

"Estamos bien pero tenemos que demostrarlo el domingo. Fuera hemos ido contra quizás los mejores en su casa, pero tengo la sensación de que podemos ganar a cualquiera. Haciendo las cosas medianamente bien estamos para ganar a cualquiera", agregó.

El entrenador del Levante adelantó que algunos jugadores tienen distintas molestias pero que espera contar con toda la plantilla, salvo los internacionales Kocho y Buba, y destacó el buen momento del Elche, que con cuatro victorias seguidas se ha colocado segundo en LaLiga Hypermotion.

"Cada uno tiene sus jugadores pero lo que creemos y pensamos es que nosotros tenemos mimbres y argumentos como para ganar más. Es lo que tenemos que hacer de aquí al final. El Elche es un equipo agresivo, que trata de no dejarte pensar e imponer su estilo", afirmó.

"Saben lo que hacen y te aprieta rápido, pero en esos momentos le podemos hacer daño al Elche", finalizó