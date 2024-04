El filial del Elche empata en Ontinyent y logra el ascenso virtual

El filial del Elche jugará la próxima temporada en Segunda RFEF. Todavía no es matemático, pero sí virtual y solo queda esperar que pasen las jornadas.

El empate (1-1) del Ilicitano ayer en el vetusto campo de El Clariano de Ontinyent deja al equipo de Ángel Donato y Nino con 13 puntos de ventaja sobre el Jove Español de San Vicente, que se ha situado segundo, tras nueve victorias consecutivas; y con 14 sobre el Ontinyent 1931, con solo 18 por disputar.

El filial franjiverde podría subir matemáticamente la próxima jornada si gana el sábado al colista Silla y el Jove Español y el Ontinyent no suman la victoria en sus visitas al Patacona y al Villarreal C, respectivamente.

El ascenso, después de la espectacular temporada que están realizando los jóvenes jugadores del Ilicitano era cuestión de tiempo. Pero ayer dieron al paso, prácticamente, definitivo. Una derrota en El Clariano hubiera acercado al conjunto valenciano a once puntos. Sin embargo, con el empate, se mantiene los 14 de ventaja con solo 18 por disputar.

El partido no comenzó bien. Y a los 15 minutos, el Ontinyent 1931 se adelantó en el marcador. Al equipo de Donato y Nino no le entraron los nervios. Disponían, de todas formas, de un gran colchón. Empezaron a dominar el encuentro, pero el empate no llegó y al descanso se llegó con 1-0.

En el minuto 60, una volea del mexicano Jesús Hernández terminó en un rechace, que aprovechó Iomar, para marcar su gol número 24 del presente curso. El jugador de Ibi está que se sale. No ha subido al primer equipo porque ya no es sub’23 y no podría volver a jugar con el filial. Una vez consumado el ascenso ya sí que lo podría hacer, porque, hasta el momento, la prioridad era que jugase con el Ilicitano.

El filial tuvo ocasiones de Iomar y de Sanmartín para ponerse por delante en el marcador. El Ontinyent también apretó en la recta final, consciente de que se le escapaba su última opción de tener esperanzas de ascenso directo.

Al final, reparto de puntos y el equipo de Ángel Donato y Nino se encuentra a solo un paso de sellar su ascenso matemático a Segunda RFEF.

CLASIFICACIÓN TERCERA RFEF GRUPO 6 JORNADA 28

1- ILICITANO 70

2- Jove Español 57

3- Ontinyent 56

4- Atzeneta 51

5- Atlético Levante 39

6- Utiel 39

7- Gandía 39

8- Roda 37

9- Castellonense 36

10- Atlético Torrellano 34

11- Soneja 34

12- Villarreal C 33

13- Castellón B 33

14- Rayo Ibense 31

15- Patacona 31

16- Acero 30

17- Burriana 26

18- Silla 19