La temporada que está realizando el filial del Elche C.F. es una auténtica locura. El Ilicitano venció este domingo al Patacona, por 1-0, con un gol de Héctor Peña y, tras 20 jornadas disputadas en el grupo VI de Tercera RFEF, presenta unos números impresionantes: 18 victorias, un empate y una derrota, lo que le ha permitido sumar 55 puntos. El equipo que entrenan Ángel Donato y Nino aventaja en 15 puntos al segundo clasificado, el Ontinyent 1923; en 19 al tercero, el Atzeneta; en 22 al cuarto, el Jove Español de San Vicente; y en 23 al quinto, el Atlético Levante, que ocupa la última plaza que da derecho a jugar el “play-off” de ascenso a Segunda RFEF. Hasta 26 puntos, en 20 partidos, tiene de diferencia con el Roda, que ocupa la sexta plaza.

50 goles a favor y solo 13 en contra

Además, los jóvenes jugadores franjiverdes han marcado 50 goles y solo han recibido 13, con una coeficiente positivo de 38.

Todos estos datos le convierten en el mejor equipo de todas las categorías nacionales del fútbol español: Primera División, Segunda División, Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF.

Primera División

Por hacer una comparativa, en LaLiga EA Sports de Primera División, en la que se han disputado 24 jornadas, el Real Madrid es líder con 19 victorias, cuatro empates y una derrota; 52 goles a favor y 15 en contra y ha sumado 61 puntos.

Segunda División

En LaLiga Hypermotion de Segunda División, de la que se llevan 26 encuentros, el primer clasificado es el Leganes, con 13 triunfos, ocho empates y cinco derrotas; 36 goles a favor y 16 en contra y 47 puntos.

Primera RFEF

El grupo I de Prmera RFEF, con 23 jornadas, lo domina el Nàstic de Tarragona, con 13 victorias, seis empates y cuatro derrotas; 29 goles a favor y 13 en contra, sumando 45 puntos. En el grupo II, el líder es el Castellón, también con unos grandes números, pero muy lejos del Ilicitano: 17 victorias, tres empates y tres derrotas; con 52 goles a favor y 22 en contra y 54 puntos.

Segunda RFEF

Pasamos a la Segunda RFEF, donde se llevan 22 partidos. El primero del grupo I es el Pontevedra, con 13 victorias, siete empates y dos derrotas; 48 goles a favor y 15 en contra, y 46 puntos. En el grupo II, el filial del Athletic Club de Bilbao se encuentra al frente, con 16 triunfos, cinco empates y una derrota; 41 goles a favor y solo siete en contra; y 53 puntos. En el grupo III, el Hércules está al frente de la tabla, con 13 victorias, tres empates y seis derrotas; 35 goles a favor y 22 en contra; y 42 puntos. En el grupo IV, el líder es el Sevilla Atlético, con 13 triunfos, seis empates y tres derrotas; 46 goles a favor y 11 en contra; y 45 puntos. Y el grupo V lo comanda el San Sebastián de los Reyes, con 10 victorias, nueve empate empates y tres derrotas; 34 goles a favor y 15 en contra; y 39 puntos.

Tercera RFEF

Y en la Tercera RFEF, en la que hay 18 grupos tampoco hay equipos que se acerquen a los números del filial franjiverde. Con 20 jornadas disputadas, en el uno, el Bergantiños ha logrado 12 victorias, siete empates y una derrota; 31 goles a favor y 12 en contra, y 43 puntos. En el segundo, el Llanera ha conseguido 16 triunfos, un empate y tres derrotas; 61 goles a favor y 16 en contra; y 49 puntos. En el tercero, el Escobedo lleva 16 victorias, tres empates y una derrota; 44 goles a favor y 16 en contra; y 51 puntos. En el cuarto, el CD Victoria acumula 16 triunfos, tres igualadas y solo un partido perdido; con 43 goles a favor y once en contra; y 51 puntos. En el quinto, el Olot lleva 14 victorias, cinco empates y una derrota; 32 goles a favor y 12 en contra; y 47 puntos.

En el grupo sexto lo domina con mucha superioridad el Ilicitano. En el séptimo, el Real Madrid C ha conseguido 14 triunfos, tres empates y tres derrotas; 32 goles a favor y siete en contra; y 45 puntos. En el octavo, el Ávila es el único que se acerca un poco al filial franjiverde. Lleva 16 victorias, tres empates y una derrota, con 35 goles a favor y cinco en contra; y 51 puntos. En el noveno, el Juventud Torremolinos ha logrado 16 triunfos, cuatro empates y una derrota; con 44 goles a favor y 15 en contra; y 52 puntos. Y en el décimo, el Xerez CD suma 14 victorias, cinco igualadas y dos partidos perdidos, con 40 goles a favor y 13 en contra; y 47 puntos.

En el grupo once, el Ibiza Islas Pitusas lleva 17 victorias, dos empates y una derrota; 38 goles a favor y siete en contra; y 53 puntos. El 12 está liderado por el Tenerife B, con 15 victorias, cuatro empates y una derrota; 35 goles a favor y once en contra; y 49 puntos. En el 13, el CD Minera ha conseguido 15 victorias, tres empates y dos derrotas; 33 goles a favor y diez en contra; y 48 puntos. En el 14, el Don Benito lleva 15 triunfos, tres empates y tres derrotas; 45 goles a favor y nueve en contra; y 48 puntos. En el 15, el Subiza Cendea de Galar acumula 12 partidos ganados, cinco empatados y tres perdidos, con 36 goles a favor, 15 en contra y 41 puntos. En el grupo 16, el Cuarte ha ganado once, empatado cinco y perdido cuatro, con 31 goles marcados, 16 recibidos y 38 puntos. En el 17, el Logroño Promesas lleva 13 victorias, tres empates y cuatro derrotas; con 42 goles a favor y 13 en contra; y 29 puntos. Y por último, en el grupo 18 de Tercera RFEF, el Conquense acumula 13 victorias, seis empates y una derrota; con 30 goles a favor y siete en contra; y 45 puntos.