Stop a la mala racha franjiverde

Recuperar la fortaleza defensiva es una de las asignaturas que el Elche se marca como fundamental para superar la mala racha de resultados que atraviesa. Y el último encargado de defender la muralla franjiverde, su portero Matías Dituro, deposita toda su confianza en volver a dejar el casillero a cero este domingo en La Romareda contra el Zaragoza.

El cancerbero argentino conoce de sobra esa sensación de terminar un partido con la plena satisfacción de no encajar gol alguno, ya que lo hizo en ocho de sus nueve primeros partidos con el Elche. Unos registros históricos en la entidad y que le permitieron codearse, a nivel puramente estadístico, con los mejores guardametas de Europa.

Cuatro duelos después, la situación es otra. El equipo no solo ha perdido sus últimos tres partidos sino que ha encajado algún tanto en ese trío de derrotas como en el choque anterior, contra el Albacete. Esa sensación, posiblemente injusta, de haber pasado del todo a la nada en cuanto a seguridad defensa señala a los hombres de la zaga. Dituro tiene claro que la labor es de todos: «El trabajo defensivo es responsabilidad de todo el equipo. Cuando fuimos sólidos y manteníamos la portería a cero fue por el compromiso del equipo y cuando encajamos es lo mismo»

No cometer errores

En su comparecencia de este miércoles ante los medios, el arquero argentino dejó claro que el equipo, pese a la mala dinámica de resultados, va partido a partido. «Cualquier resultado en Zaragoza no va a determinar nada, ni nos va a dar el sueño ni nos va a dejar fuera», aseveró Dituro.

«Creo que las derrotas fueron diferentes, contra el Levante hicimos un partido muy bueno durante 70 minutos e incluso tuvimos para ganar en la última. Los otros dos sí nos costó un poquito más. No hay una explicación», confesó el portero. «Hemos cometido errores e intentaremos no volver a cometerlos. Creemos ciegamente en el trabajo que estamos realizando y eso a mí me genera tranquilidad para lo que venga por delante», agregó.

Dituro también fue cuestionado sobre si las ausencias en defensa de los últimos encuentros, en los que por diferentes motivos han faltado algunos de los titulares habituales o John ha tenido que variar su posición del centro del campo al eje de la zaga, pueden ser la explicación a este bajón en la contundencia atrás. El guardameta, en este punto, sacó la cara por sus compañeros: «Creo que cualquier compañero que juegue está preparado para hacerlo. Hemos mantenido la portería a cero con diferentes nombres en la alineación en defensa. Hay jugadores con experiencia que son importantes, pero no creo que sean determinantes».

Para la cita del domingo en Zaragoza, Sebastián Beccacece podrá contar, salvo contatiempo en los entrenamientos que quedan, con su defensa habitual. Previsiblemente Carreira y Clerc ocuparán los laterales, con Mario Gaspar y Pedro Bigas en el centro de la zaga. De este modo, John regresaría a la medular para ejercer labores de mediocentro defensivo, dando más seguridad a los ilicitanos.

Imagen del entrenamiento del Elche de este miércoles / Áxel Álvarez

Detener la mala racha es el objetivo de los franjiverdes esta semana. Para ello cuentan con un Dituro que se ha asentado en la titularidad desde su llegada en enero, jugándolo todo (13 partidos de liga). Sin ir más lejos, el pasado viernes contra el Oviedo firmó varias paradas de mérito que mantuvieron con vida a su equipo en el segundo tiempo. En La Romareda volverá a ser el último bastión de una muralla que quiere recuperar su categoría de fortaleza.