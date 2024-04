Reacción o problemas

Cuatro derrotas consecutivas serían demasiadas. Beccacece, la plantilla y el entorno lo saben. El partido del Elche en Zaragoza no es una final, pero se le parece. No es de extrañar el ambiente al despedir al equipo. El técnico argentino ha tocado la fibra sensible de una parte de la afición, la que no quiere abandonar a los suyos. Ni en las buenas ni en las malas.

Vinieron las buenas y el Elche saltó hasta la zona de ascenso directo, con un fútbol que parecía darle el objetivo en marzo cuando el mismo se dirime en mayo o junio. Llegaron las malas y los franjiverdes han salido de la zona de «play-off», viendo alejarse de manera peligrosa las dos primeras posiciones, el anhelo para evitar sufrimiento, taquicardia y achaques al corazón.

En esta situación, la mejor noticia para el Elche es doble. El vestuario no da síntomas de fractura pese a haber hecho cero puntos en sus tres últimos duelos. Y la lista de bajas es prácticamente nula, con la enfermería vacía una vez Óscar Plano ha recibido el alta médica, aunque habrá que esperar para volver a verle luciendo la franja verde y aportando el gol que el equipo no termina de añadir a su lista de virtudes.

Este sábado fue día para cargarse de energía positiva. Tras la emotiva despedida, la plantilla puso rombo a Zaragoza con el regreso de Josan y Pedro Bigas, una vez cumplidas sus respectivas sanciones, como novedades principales. Al balear le espera su sitio en la zaga. Falta saber si el crevillentino vuelve al carril diestro o si este sigue con Carreira como titular. Estos regresos deberían provocar el retorno de John a la medular, ganando músculo y seguridad defensiva, precisamente una de las carencias ilicitanas en los últimos encuentros.

Un rival con historia

Enfrente, el Elche tendrá una historia ilustre con un presente en duda. El Zaragoza de Víctor Fernández, técnico que dirigiera una de las épocas más gloriosas de la entidad en los años 90, no se ha llegado a acercar de nuevo a la espectacular versión que mostró en su arranque de temporada, cuando ganó las cinco primeras jornadas con Fran Escribá al mando.

Ya no está la leyenda franjiverde ni tampoco Julio Velázquez, su sustituto. El timón se le ha otorgado a un Víctor Fernández que elogia al Elche, pero sin renunciar a nada. No tendrá a Poyet, Aguado, Pardeza, Esnáider y Belsué. Ni siquiera a Cedrún, aunque bajo palos guarda su portería Edgar Badia, en el primer enfrentamiento del catalán contra el equipo en el que se ganó la vitola de santo.

Su duelo con Dituro es tan interesante como morboso. No parece que ninguna de las dos escuadras cojeen por el primer nombre de la alineación titular. Las mejoras apuntan a otras zonas. Aquellas en las que el Elche se quiere parecer a la versión que se empezó a torcer en el segundo tiempo del día del Levante y que no ha encontrado soluciones ni frente al Racing de Ferrol ni contra el Oviedo. En La Romareda es hora de reacción o problemas.

La afición desplegó una pancarta con el mensaje «Fuerza, fe y coraje» / Áxel Álvarez

Posible alineación del Elche

El posible once titular de Beccacece para el Zaragoza-Elche sería el siguiente: Dituro; Carreira, Mario Gaspar, Bigas, Clerc; Arnau, John, Nico Castro, Tete Morente, Nico Fernández y Mourad.