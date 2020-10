La Conselleria de Sanidad ha informado en la tarde de este jueves de tres nuevos brotes en la comarca del Baix Vinalopó, todos de origen social. En concreto, se trata de uno en Elche, con cuatro casos, otro en Crevillent, con 3, y otro en Santa Pola, también con tres. Sanidad no ha actualizado la cifra total de positivos de coronavirus en la comarca, a los que hay que sumarle los casos que no tienen relación entre sí, por lo que no se consideran brotes. En total, en la provincia de Alicante se han registrado 437 casos en la provincia de Alicante, 186 más que ayer. La última actualización a nivel local se realizó el pasado lunes. Entonces Elche acumulaba 2.369 casos positivos desde el inicio de la pandemia, 442 en los últimos 14 días, y 24 fallecidos. Por su parte, Santa Pola tenía 327 casos positivos, con 24 positivos en las últimas dos semanas y seis fallecidos. Crevillent acumula 191 casos con 36 detectados en las últimas dos semanas y cinco fallecidos.

La incidencia acumulada en Elche ronda la tasa de 227 contagios por cada 100.000 habitantes, lo que obligó a tomar medidas restrictivas el pasado viernes, que entraron en vigor el sábado y que se extenderán, en principio, hasta finales de este mes. La bajada de casos debido a estas medidas se espera para la semana que viene, por lo que desde las autoridades sanitarias insisten en que hay que extremar las precauciones, limitar las reuniones sociales y tomar medidas de protección individual. Todo ello mientras se planean medidas más drásticas a nivel de la Comunidad Valenciana, como la propuesta realizada esta misma mañana por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se decretar un toque de queda de 00 a 6 horas hasta el 9 de diciembre.

En los dos hospitales de Elche, hay cerca de medio centenar de personas ingresadas en planta, y una decena en UCI. El lunes eran 33 las que permanecían en el Hospital General, con cinco en UCI, mientras que en el Vinalopó permanecían 17 en planta y otras cinco en UCI. Los datos se actualizarán mañana, pero fuentes sanitarias han señalado a este diario que los datos se mantienen prácticamente estables.