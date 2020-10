El alcalde de Elche, Carlos González, valoró anoche las nuevas medidas restrictivas anunciadas esta noche por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que respaldó de forma «inequívoca» como única forma de frenar los contagios y doblegar la curva. «La conclusión del Consejo de Salud es que la situación epidemiológica de la ciudad es realmente preocupante. Los datos de contagios crecen de forma constante y las cifras son cada día más elevadas. En definitiva, los indicadores son todos negativos. La evolución creciente y constante del número, tanto de positivos, como de personas hospitalizadas es altamente preocupante. La conclusión es que si no frenamos el crecimiento de la pandemia hay un riesgo de colapso de los servicios sanitarios que tenemos que impedir a toda costa. Tenemos que entender que, aunque es puente, estamos en una situación sanitaria realmente grave que nos exige extremar las cautelas» y añadió que «ante esta situación voy a pedir a la Policía Local y a la Policía Nacional un dispositivo extraordinario para hacer cumplir todas las normas. Por lo tanto, vamos a pedirles que velen por el cumplimiento estricto de todas ellas y que intensifiquen su actividad durante el puente de Todos los Santos. Pero más allá de todo ello, la mayor responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros ya que es nuestra responsabilidad individual, nuestras decisiones de mantener la distancia social, de llevar correctamente la mascarilla o de estar o no en grupos numerosos. Todo ello es lo que provoca o no que haya contagios y todo depende de nosotros. Tengo que pedir encarecidamente que cada ciudadano asuma su responsabilidad y que cumplamos todos con las exigencias de la situación sanitaria que estamos viviendo. Apelo a nuestra capacidad de esforzarnos y a nuestra capacidad de sacrificio». Estoy seguro de que si cumplimos y hacemos lo que se nos recomienda saldremos airosos de esta situación e iremos paulatinamente recuperando la normalidad».

En Crevillent, el Ayuntamiento hizo una valoración en la que afirmó que la incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada cien mil habitantes en Crevillent es de 234. «Atendiendo a estos datos y según los indicadores y protocolos acordados recientemente por el Ministerio de Sanidad con los responsables sanitarios de las Comunidades Autónomas, estamos ante un riesgo alto de propagación del virus». El alcalde, José Manuel Penalva, pidió a los vecinos prudencia.