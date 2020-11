Muchos vecinos de La Hoya han perdido hasta el sueño desde que el pasado viernes se encontró el cuerpo de Alicia en una acequia de la pedanía ilicitana. Horas después la autopsia confirmase que había sido estrangulada por la espalda. La investigación sigue abierta y todavía no se ha dado con el autor de los hechos ni hay detenidos. Según ha podido saber este diario el cuerpo todavía no ha llegado al tanatorio ni se tiene clara una fecha para el sepelio.

Para mostrar la repulsa por el triste suceso, los vecinos de La Hoya esta tarde se concentrarán en la Plaça de la Torre del Gall para pedir justicia, mostrar la repulsa por el crimen y sobre todo dar ánimos a la familia tras la pérdida. Está previsto que también acudan miembros de la corporación municipal.

Además, los vecinos han escrito un emotivo mensaje que se está difundiendo por diferentes grupos en el que le dan las condolencias a la familia y amigos de Alicia, una joven funcionaria que vivía con su madre en un piso de La Hoya. "Algunes persones la coneixíem de vista, altres de porta a porta o de diàlegs, i moltes, ja tota La Foia, l'ha coneguda per què ha sigut assassinada a aquest poblet que ella trià per a viure i no per a morir", denunciaban los vecinos. "La Foia s'ha quedat muda, el dolor i la impotència ha apagat l'alegria de conviure diari. No sabem que dir-mos quan ens creuem per la vorera, perquè ja la mirada de tristesa parla, per boca dels ulls".

Los vecinos lamentan enormemente la pérdida al pensar que todos los sueños de esta joven se han visto truncados de golpe. "Per la memòria d'Alicia demanen justícia. Una abraçada silenciosa i de tot cor, als seus estimats i estimades, de part de La Foia", concluyen los vecinos.