Tirón de orejas a Sanidad de siete sociedades científicas por la vacunación en la Comunidad

Hacen esta petición la Sociedad Valenciana de Medicina de familia y Comunitaria (SoVaMFIC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria Comunidad Valenciana (SEMERGEN-CV), la Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante (APEPA), la Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria (AVALPAP) y la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salut Pública.

En el escrito recuerdan que estas asociaciones las agrupan "los profesionales médicos y de enfermería de la Comunidad Valenciana con mayor experiencia y formación sobre vacunas de uso humano. En los servicios en los que participan estos enfermeros y médicos especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, de Pediatría y de Medicina Preventiva y Salud Pública, se calcula que se prescriben y administran el 95% de las vacunas que cada año reciben los ciudadanos de la Comunidad Valenciana".

Asimismo, clarifican que los profesionales de Pediatría y de Atención Primaria administran las vacunas correspondientes al calendario oficial de vacunaciones del adulto y del niño, además de las vacunas correspondientes a adultos y niños que padecen enfermedades crónicas bien controladas desde la Atención Primaria de salud.

Los profesionales de los servicios de Medicina Preventiva administran las vacunas en el entorno hospitalario a personal sanitario, viajeros internacionales y pacientes crónicos de atención preferentemente hospitalaria. Estas y otras sociedades científicas, a nivel nacional, participan habitualmente entre las sociedades asesoras del Ministerio de Sanidad para revisar y actualizar las diferentes normativas y calendarios de vacunación existentes en España.

Se apunta además que estas sociedades citadas de la Comunidad editaron en 2017 el primer Calendario de Vacunación del Adulto y el Calendario de Vacunación del Adulto Sano de las Sociedades Científicas de la Comunidad Valenciana, que se adelantó en dos años a la edición de esta normativa por la Conselleria de Sanidad.

"Al ser la vacunación una competencia exclusiva de las autonomías, todas ellas disponen de un comité asesor de vacunaciones, integrado normalmente por representantes de las sociedades científicas y colectivos profesionales", indican estas sociedades, que a su vez advierten: "La Comunidad es, sin embargo, una excepción, porque no ha constituido ni convocado este comité asesor desde hace 20 años, lo que ha impedido a los profesionales aportar su experiencia y conocimiento en los programas de vacunaciones de la Comunidad Valenciana. Otro tanto ha ocurrido con el programa de vacunación frente al covid, donde, a pesar de la previsible complejidad del programa, no consta oficialmente comité asesor o científico alguno, y donde no se ha convocado a ninguna sociedad científica".

Para estas sociedades científicas, "esto resulta particularmente grave dadas las incertidumbre, disfunciones, cambios de criterio, problemas de suministro, falta de stock de vacunas y baja cobertura general de vacunación anticovid que estamos sufriendo, las cuales ha colocado, según recientes informaciones de prensa, a la Comunidad Valenciana a la cola de la administración de vacunas covid en España".

"Llama también la atención que los diferentes grupos de la población a vacunar sigan sin tener asignados servicios y especialistas responsables de la vacunación, recurriendo a grandes pabellones o carpas de vacunación, que no garantizan adecuada accesibilidad y supervisión médica y de enfermería del acto vacunal", añaden las mismas fuentes.

El escrito continúa poniendo como ejemplo de "esta actitud" que Sanidad, el pasado 16 de marzo mediante el decreto 10/2021, creó el Comité Científico del Programa Valenciano de Investigación Covid 19. "Este grupo de trabajo está adscrito directamente a la Presidencia de la representantes de la alta dirección de la Consellería y consta de ocho representantes de la alta dirección de la conselleria y de siete miembros designados en los directores de las fundaciones de investigación de los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, todos ellos altos cargos de la Generalitat. No hay un solo miembro que represetente a las asociaciones de pacientes, sociedades científicas y a los colectivos Comunidad Valenciana", subrayan por último estas sociedades científicas