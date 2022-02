AMORES MODERADAMENTE DISRUPTIVOS

«La gente dice que no puedes vivir sin amor...

Creo que el oxígeno es más importante».

Sheldon Cooper en la serie «The Big Bang Theory» (2007-19).

Nos quitamos, una vez más, las mascarillas (no todos) en la calle y respiramos mejor, pero ¿respiramos más tranquilos? Llega San Valentín, pero ¿rebosamos amor, aunque sea profiláctico? En cualquier caso, el diligente concejal de asuntos sociales e inclusividad diversa, Mariano Valera, nos invita a desmontar, deconstruir y reformular en clave de igualdad los mitos del enamoramiento romántico. Como si quedara de eso en estos tiempos aciagos del distanciamiento, el tinder, las criptomonedas y el metaverso. Pero no está de más que el edil alerte de los peligros que se esconden detrás de vocativos aparentemente inocuos e inocentes que se prodigan estas fechas entre pares y dispares, del estilo de «mi media naranja», «mi churri», «mi cari», «mi nene/a» o «mi bizcochito», y expresiones anfibológicas como «te comería a besos» o, sobre todo, «no eres tú, soy yo». Como es habitual, hay una campaña municipal al respecto con carteles y demás.

Pero Valera no es el único miembro del bipartito de progreso que estos días se ocupa del bienestar emocional de la ciudadanía, presa o no de enamoramientos. Su compañero Ramón Abad, responsable municipal de RR HH, I, MT, AE, OMAC, PE, O, SCDPPE, PRL, SC, EPCB, CGO y AJRP (ver web municipal para más detalles), ha puesto en marcha, a la chita callando, una consulta pública sobre el sin duda interesantísimo proyecto de reglamento de la gestión de bolsas de trabajo del Ayuntamiento. Quiere que la población ilicitana en general se pronuncie abiertamente durante este mes sobre qué le parece esta cuestión de palpitante actualidad y no menor impacto socio-laboral, por esa pulsión innata en el ser humano de pasar a engrosar las filas del funcionariado en cualquiera de sus múltiples facetas y horarios de almuerzo.

Teniendo en cuenta que también se pronunciarán las organizaciones sindicales, es de suponer que la contribución ciudadana a dicho cuerpo normativo, si la hay o hubiera, tendrá el mismo o similar peso que tuvo el voto popular en el controvertido Benidorm Fest/Eurovisión. ¡Viva Tanxugueiras! Y también Rigoberta y su teta, para regocijo de las mamás lactantes y su encomiable causa. Y viva, por descontado, la ilicitana Blanca Paloma, que pese al apoyo del alcalde no resultó elegida. Es lo que les pasa últimamente en las votaciones a quienes apoya Carlos González, pero el noble gesto ahí quedó.

La consulta popular de Abad, independientemente del motivo, es de alabar, aunque esperamos más. Es el momento de que el gobierno local amplíe los cauces de la transparencia participativa y ponga en marcha otros plebiscitos en asuntos de tanta o más enjundia e interés ciudadano. Lo cual permitirá a los gobernantes tener una visión más clara sobre las preferencias de los gobernados aunque siempre con carácter no vinculante. Por ejemplo, se podría preguntar qué hacer con el convento de la Merced, dada la controversia ciudadana generada en torno al futuro uso y disfrute de este histórico inmueble municipal, que se pretende sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

De esta forma el bipartito conocería qué quiere la ciudadanía, si es que quiere algo, y podría actuar en consecuencia. Pero en lugar de dejar pajera abierta en las propuestas, se podrían acotar las opciones a votación, para mayor efectividad demoscópica. Con unas opciones del estilo de:

-1. Hotel boutique

-2. Hotel corriente.

-3. BIC normal (protección estándar)

-4. BIC naranja (protección premium: incluiría, por ejemplo, el arbolado del jardín y el moho de las losetas del patio

-5. Centro cultural con cafetería renacentista bajo la bóveda gótica

-6. Centro cultural sin cafetería (todo lo más una máquina expendedora junto a la entrada a los baños árabes)

-7. Sede del Museo Paleontológico de Elche (MUPE) con un esqueleto de T. Rex en el patio del claustro

-8. Otro museo (MACE, Festa, MAHE, Pusol, Guggenheim, Hermitage, Pompidou, Arroz con Costra...)

-9. Sede de un organismo ministerial de los que va a repartir Pedro Sánchez por toda España

-10. Sede de algo de la Generalitat que se sepa qué es y para qué sirve.

La votación popular definiría qué hacer con el antiguo monasterio de las Clarisas y evitaría que, al no abrirse los cauces participativos adecuados, los partidos, plataformas, gremios, agrupaciones, congregaciones, peñas y ciudadanos inquietos preocupados por el devenir del histórico inmueble busquen el amparo de todo tipo de instituciones en una desaforada carrera por ver quién es más proteccionista que nadie (y más rápido). El pleno municipal aprobó con una mal disimulada unanimidad pedir la declaración de BIC para el inmueble, sin que ello signifique la renuncia del equipo de gobierno al cada vez más quimérico proyecto hotelero y a la modificación del Plan General en tal sentido. Pero como en el PP no se fía de las buenas intenciones del bipartito (y hacen bien), raudo y veloz su jefe Pablo Ruz ha escrito por correo certificado y acuse de recibo al Consell Valencià de Cultura para pedirle que se pronuncie al respecto (por supuesto, a favor de la protección total).

Pero ocurre que no ha sido el más rápido a este lado del Vinalopó. Ya se le había adelantado la nueva plataforma cívica (llamémosla Salvem la Mercè i Visca la Mare Superiora, a falta de conocer la nomenclatura oficial), uno de cuyos integrantes (José Antonio Sáez, décadas atrás celoso velador de vestigios arqueológicos), había cursado ya a finales de diciembre la solicitud a Cultura para que iniciara el expediente BIC. «¡Yo prime! ¡Se siente!», vino a espetarle al líder popular. «¡Sí pero yo he sido el prime en el Consell de Cultura, hala y hala», replicó Ruz. «¡Pues nosotros vamos a escribir al Icomos, a la Unesco y a la Red Natura 2000!», tercian los defensores del palmeral y los humedales.

Si no lo han hecho ya, seguro que otros ciudadanos públicos y privados estarán redactando los correspondientes escritos de alerta a los colegios de arquitectos, economistas, abogados, ingenieros, canales y puertos (estos tres son el mismo) y otros similares. Además de fundaciones y entidades de diversa índole patrimonial. Todos con el loable propósito de que intervenga con la máxima urgencia el conseller Marzà y desde lo alto de la torre renacentista (la única parte del edificio que es BIC) proclame la inviolabilidad del desacralizado recinto en nombre de la desamortización de Mendizábal y su elevación a la categoría de cenobio libre de huéspedes con la categoría de cinco estrellas de protección (la naranja).

Todos con el loable propósito de que intervenga con la máxima urgencia el conseller Marzà y desde lo alto de la torre renacentista

Bien están estas iniciativas, pero hay que repartirse el trabajo epistolar para no solapar ni duplicar escritos y que cunda la faena. No vaya a ser que después de 15 años sin que nadie (excepto Ruz) se preocupara del inmueble, ahora se fastidie la cosa por atropellamiento. Ante todo, mucha calma y organización.

Mientras pasa todo esto, en otro lugar no muy lejano, el alcalde ya tiene cita con el director general de Bellas Artes, Isaac Sastre. Pero no será un encuentro romántico. No habrá intercambio de cajas de bombones y flores ni promesas de amor eterno por san Valentín; más bien lo contrario. González va a haber qué le pasa a la Dama, que le expliquen eso de las concentraciones de cloruro de sodio que generan procesos disruptivos en la textura de la matriz de la roca, que suena fatal. Y de paso igual le pide que la declaren BIC, que vete a saber si se le ha olvidado al ministerio, como con las clarisas. Atentos.