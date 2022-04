Tranvía en Alicante sí y en Elx no, ¿por qué?

El tranvía, ese medio de transporte urbano tan sostenible y moderno, que tanto éxito está teniendo en las ciudades donde se está implantando, está protagonizando una polémica en la ciudad y en la que ha llegado a intervenir la Diputación de Alicante.

La situación ha sido muy curiosa: Carlos Mazón, presidente de la Diputación, que no pinta nada en temas de infraestructuras de movilidad territorial, se ofrecía a pagar, a la UA, un estudio sobre la posible implantación del tranvía en la ciudad y ofrecerlo, para «ayudar» decía, aunque sin contar ni con el Ayuntamiento ni Conselleria, que serían los competentes. Toda una muestra «espontánea» de colaboración.

Acertadamente, el alcalde Carlos González recriminó dicha actitud, por extemporánea y despilfarradora de recursos públicos y, acto seguido, Carlos Mazón reconoció la inexplicable situación achacándola a que había primado en él su vertiente partidista sobre la institucional. Polémica política aclarada, aunque deja un preocupante síntoma de confusión entre lo institucional y lo meramente partidista, en alguien que aspira a la Generalitat.

Y, lo peor de todo, del tranvía «res de res». Mientras en Alicante el TRAM funciona bastante bien, se mejora y amplía a zonas urbanas de la ciudad y de las poblaciones alrededor de su entorno urbano, con una fuerte inversión por parte de la Conselleria, tal y como refleja el reciente Plan de Movilidad Metropolitana Alicante-Elx, aquí el tranvía es despreciado por parte del Ayuntamiento.

Se podrá estar a favor o en contra, pero con argumentos racionales. Decir, como ha dicho nuestro alcalde, que aquí no hace falta ya que, cuando el Cercanías ferroviario se modernice (no especifica en qué siglo) el problema estará resuelto es fuerte. Confundir las prestaciones que un TRAM puede ofrecer, en Elx, con las de un Cercanías es estar lejos de la realidad diaria ilicitana en temas de movilidad. Y, ya puestos a exagerar, llega a decir que partiría nuestra ciudad, ya que debe verlo como algo que circula sobre un muro que dividiría Elx por trozos. Un poco excesiva la descalificación. Además, no tiene más que ir a Alicante o València para ver cómo funciona, y comprobar lo bien que contribuiría aquí a resolver problemas de movilidad urbana comunicando, adecuada y sosteniblemente, barrios y zonas industriales, evitando multitud de viajes en coches privados, (el 94% al Parque Industrial de Torrellano), como denuncia el propio Plan.

Ahora, cuando el Plan Metropolitano todavía es mejorable, es el momento de que Elx no quede fuera de los planes de inversión que se pueden conseguir. Debemos luchar por los sistemas de movilidad que están funcionando en otras ciudades como la nuestra. Hay fondos autonómicos y, especialmente, europeos para ello. Se trata de que no todo se concentre en Alicante, y que Elx también cuente para la planificación de esta infraestructura a corto plazo. Y si la Generalitat no lo ve como prioritario, tal vez haya que recordarle que también aquí hacen falta ese tipo de inversiones, aunque moleste a alguien.

Se acercan unas elecciones que, tanto a nivel municipal como autonómico, pueden estar reñidas. Es verdad que casi todo lo que nos hace falta está prometido, pero tal vez no sea suficiente con que sólo esté prometido. Contrastan las promesas de mejoría de las Cercanías con la lejanía de su materialización. La Ronda Sur se quedó a medias en 2015 y, desde entonces, no se ha avanzado un metro. El Estado transfirió 300 millones de euros a la Generalitat para este tipo de actuaciones, y sólo nos han dicho promesas sobre ella. También está bastante paralizada la mejora en la Ctra. de Santa Pola, de forma inexplicable. Esperemos no quedarnos en la cuneta, como suele pasar, ya que hablamos de viario.

Urge reclamar a València más atención e inversiones reales hacia Elx. El tranvía es una de ellas y ahora. Después tal vez sea tarde para algunos.