No es broma, el Cuerpo Nacional de Policía en Elche ha detenido a tres personas que se dedicaban a robar botellas de butano en Torrellano y que después vendían en el "mercado negro", ha explicado la Comisaría ilicitana en un comunicado hecho público. El precio de la botella se sitúa en estos momentos en algo más de 18 euros por lo que no se puede negar que, viendo el peso de la misma y el trabajo que suponía la sustracción, no tuvieran un premio económico escaso.

Los agentes de la Comisaría de Elche han detenido por estos hechos a tres personas acusadas de varios robos con fuerza en establecimientos. Los agentes abrieron una línea de investigación sobre diversos robos perpetrados en varios establecimientos comerciales situados en Torrellano, localidad incluida en el dispositivo de prevención organizado por la Policía Nacional el cual continua activo en las partidas ilicitanas para la prevención e investigación de robos en vivienda. Los investigadores descubrieron que dos de los supuestos ladrones llegaron a repetir el robo, en un mismo comercio y sustrajeron veinte bombonas de butano, con el riesgo añadido que este material conllevaba. Rápidamente los agentes con todos los indicios recogidos en el establecimiento afectado, descubrieron que guardaban conexiones entre sí con otros robos ocurridos en la zona y fueron realizados por las mismas personas. Detenido en Xábia por robar 155 bombonas de gas en la Marina Alta Tras múltiples gestiones los investigadores descubrieron la identidad de los supuestos responsables de los robos, tratándose de dos personas, que posteriormente vendían lo sustraído en el mercado negro y que poseían un amplio historial con antecedentes policiales por robos con fuerza. Las pesquisas llevaron a identificar a una tercera persona, que fue igualmente detenida, quien a pesar de no tener relación con los otros dos, actuaba de un modo muy parecido y por la misma zona. Dos detenidos por robar un camión con 1.800 bombonas de butano en Madrid Estas personas estaban especializadas en la realización de este tipo de robo cuyo “modus operandi” consistía en acceder a los establecimientos mientras se encontraban cerrados al público utilizando varios métodos tales como escalo y forzamiento de ventana. Una vez identificado el grupo criminal los agentes arrestaron a todos sus miembros por su presunta implicación en varios delitos de robos con fuerza en establecimientos, no descartando su imputación en más hechos delictivos. Los detenidos todos varones de nacionalidad española, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche.