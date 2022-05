El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, pretende que la Generalitat firme antes de septiembre el protocolo de compensación de la deuda por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández (UMH), valorada en 43 millones de euros. Un asunto que lleva años arrastrándose y que el ejecutivo ilicitano confía en que no se demore más tiempo. "Para nosotros es una prioridad y un compromiso de Ximo Puig y me fijo la fecha máxima en septiembre", señaló este martes el regidor ilicitano quien va a proponer la creación de una comisión bilateral entre el Ayuntamiento y la Generalitat para debatir sobre los proyectos que se ejecutarán por parte del gobierno autonómico para compensar esa deuda. Serían "proyectos estratégicos", destacó González, vinculados al objetivo que tiene la ciudad de ser capitalidad verde europea.

Toda una declaración de intenciones del regidor ilicitano después de que Puig diera por amortizada ya esa deuda en unas declaraciones que realizaba en Elche el pasado mes de marzo. Entonces, el jefe del Consell dejaba en el aire la firma del convenio con un calendario de plazos y defendió que "la realidad es que la Generalitat está invirtiendo en Elche e incluso una cantidad mayor que lo que fue la inversión del suelo de la Universidad". El máximo responsable autonómico, no obstante, admitía en 2016 que su administración tenía una deuda histórica con la ciudad por el coste del suelo para levantar el campus universitario y se comprometió a saldarla, aunque en sus últimas manifestaciones insistió en que "no existe un concepto de deuda histórica como tal porque fue una voluntad municipal en su momento para acelerar esa Universidad". Ahora, el Ayuntamiento pretende presionar al Consell con la firma del documento que, al fin y al cabo, reconozca esa deuda y se comprometa a saldarla no con una compensación económica sino con nuevas inversiones. González insistió en el "compromiso" de Puig y cargó contra anteriores gobiernos autonómicos del PP "que nunca admitieron que existía una deuda y Puig sí".

Ese documento pretende dar formalidad a "ese reconocimiento político" que ya existe, indicó el alcalde de Elche, quien aseguró que el gobierno de Puig es el "que más ha invertido en la historia en la ciudad". No obstante, añadió que el ejecutivo local es "exigente" y por ello, "tras años sin invertir en esta ciudad", seguirá reclamando las inversiones que necesita la ciudad.

Los socialistas sacan pecho de su gestión

El regidor ilicitano quiso hacer balance este martes de los tres años de mandato, acompañado por el secretario provincial y local del PSOE, Alejandro Soler. Sin su socio de gobierno, Compromís, con quien este viernes hará un balance conjunto, los socialistas sacaron pecho de su gestión y aseguraron que han cumplido con el 80% de su programa electoral. González, además de la firma del protocolo con la Generalitat para compensar el suelo de la UMH, se marca como prioridad el desbloqueo de la ronda sur que pretende que se produzca en los próximos meses. Además, pretende licitar "cuanto antes" el Catálogo de Bienes Protegidos, el centro cultural en el corazón de Carrús y el Mercado Central. Además, confía en que este año comiencen las obras del polideportivo en junto al cementerio viejo "el que será el más importante de la ciudad", añadió González, y en llevar a buen término otros proyectos como la duplicación de la carretera de Santa Pola, la nueva depuradora, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio y el Palacio de Congresos. El regidor anunció que este miércoles se adjudicará la redacción del proyecto de urbanización del Parque Empresarial y que su ejecutivo trabaja en desbloquear los terrenos del entorno de IFA. "Tienen un valor estratégico fundamental para el desarrollo de la actividad económica", indicó en este sentido.

El alcalde ilicitano puso en valor el proyecto de regeneración urbana con el derribo de varios edificios en barrios degradados que estaban en pésimas condiciones de habitabilidad y el realojo de las familias. Así, se ha actuado en San Antón donde se han levantado tres edificaciones y está en construcción la cuarta. Además, en Palmerales se van a derribar otros dos bloques y se van a construir 50 nuevas viviendas en un nuevo edificio. En el caso de Porfirio Pascual, se rehabilitarán 300 casas.

En cuanto a instalaciones educativas, destacó las actuaciones en los colegios de Las Bayas, La Paz y Virgen de la Luz y la construcción del centro educativo número 37, Les Arrels, y la ampliación del Tomás i Samper. En el ámbito sanitario, destacó la construcción del nuevo centro de salud Elx-Travalón y anunció que el Ayuntamiento trabaja con la Conselleria de Sanidad para ubicar un nuevo centro sanitario que sustituya al de San Fermín. En cuanto a centros socioculturales, Carlos González destacó que hay cuatro nuevos en marcha, tres en pedanías y uno en el Barrio de San Antón. "Han sido años de buenas cosechas", resumió el regidor ilicitano.

Por su parte, el secretario general de los socialistas ilicitanos, Alejandro Soler, puso en valor la acción del gobierno de coalición y su "esfuerzo extraordinario" en "momentos difíciles". Soler incidió en las políticas económicas puestas en marcha destacando que "hay 2.000 personas más trabajando en la ciudad que hace tres años". Además, destacó la mejora en la limpieza, con la nueva contrata, en el transporte, con las nuevas líneas de autobús, y la peatonalización de La Corredora. "Este gobierno ha sido un revulsivo desde el punto de vista económico", señaló triunfante el líder de la ejecutiva socialista local quien aseguró que la relación con el grupo municipal es "excelente". Como hitos del ejecutivo del PSOE y de Compromís destacó el desbloqueo del Palacio de Congresos y del Mercado Central, así como el derribo del hotel de Arenales.

Soler se vino arriba y acabó resumiendo que Elche, tras estos tres años, es "más habitable y agradable", tras agradecer la "entrega y dedicación" del alcalde y de sus concejales. Sobre la relación entre los dos socios de gobierno, tras los últimos desencuentros evidenciados en el distinto voto en los plenos en algunos asuntos, Soler le quitó hierro asegurando que existe entre ambas formaciones una coordinación "perfecta". En este sentido, Carlos González, zanjó los rumores de crisis con Compromís: "la estabilidad está a prueba de bombas".

González también se refirió a la posición de su partido en Elche respecto al nuevo grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), tras negar en el pleno su apoyo a la UMH. "Es perfectamente compatible tener dos facultades de medicina para dos millones de habitantes", señaló González, quien destacó la "excelente" relación que mantiene con el rector y la universidad ilicitana "y esto no va a ser un obstáculo".