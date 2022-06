El dispositivo de una empresa del Parque Científico de la UMH permitirá reducir las muertes por sepsis en hospitales

La empresa Viva In Vitro Diagnostic, que está impulsada por Vincle Capital, un club de inversión promovido por el Parque Científico de la UMH de Elche, ha presentado un importante avance para reducir las muertes por sepsis en hospitales, lo que supone once millones de vidas cada año al punto de ser la primera causa de mortalidad. Y, no sólo eso, además la atención de los pacientes para luchar por su recuperación supone una importante carga económica en ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, con un coste medio de 42.000 euros por paciente.

La mercantil fue fundada por el doctor Pablo Pelegrín, profesor de Inmunología de la Universidad de Murcia y ha desarrollado un dispositivo que permitirá determinar la situación, inmunodeprimida o no, del paciente séptico para predecir su evolución y facilitar al equipo médico la prescripción de tratamientos más personalizados que reduzcan de forma drástica los daños ocasionados por la sepsis. La inmunodepresión es el debilitamiento del sistema inmunitario, lo que reduce la capacidad de una persona para combatir infecciones y otras enfermedades. "La firma ha cerrado una ronda pre-semilla en la que ha participado Vincle Capital, el club de inversores privados que mantiene abierto hasta el próximo 9 de junio el plazo para inscribir start-ups y spin-offs que busquen financiación", ha explicado la institución académica en un comunicado. El proyecto surgió de la investigación del Grupo de Inflamación Molecular del IMIB, dirigido por el doctor Pelegrín, donde dieron con hallazgos en el campo de los inflamasomas, esto es, unos complejos moleculares intracelulares que intervienen en los mecanismos de la inflamación. A estos descubrimientos les siguió un hito clave: la realización de un estudio clínico en colaboración con el Hospital Virgen de la Arrixaca y con financiación del European Research Council (ERC), aval internacional de rigor. Esta prueba de concepto clínica confirmó que la tecnología predecía cuál sería la evolución de ese 80% de pacientes sépticos en estado inmunodeprimido. 10 años del Parque Científico Para Joaquín Gómez Moya, CEO y cofundador de Viva In Vitro Diagnostics, la entrada de Vincle Capital ha dado resonancia a los primeros pasos de la compañía y multiplicado su capacidad para alcanzar recursos imprescindibles: “Vincle Capital no es un mero inversor, es un nexo de unión de capital humano y financiero, así como la conexión con los demás inversores privados que han participado en esta ronda pre-semilla”. Además, destaca el valor del “capital inteligente" que aporta este club de inversión, es decir, los contactos y la experiencia, el acompañamiento en decisiones difíciles, etc.: “La ronda alcanzó sus objetivos en tiempo récord gracias al asesoramiento de Antonio Vilaplana, quien también es miembro del Consejo de Administración de Vincle Capital”. El recorrido de Viva In Vitro Diagnostics no ha hecho más que empezar. Con una perspectiva internacional, la compañía se ha fijado tres grandes objetivos para los próximos años. Por un lado, la obtención de apoyos públicos de carácter europeo, nacional y regional, y por otro lado, integrar su tecnología en un prototipo compacto, funcional y fácil de usar, con el que repetir la validación clínica. Pero, también, trabajan para establecer alianzas con empresas farmacéuticas: Viva In Vitro Diagnostics les ayudaría a conocer de qué modo actúan las moléculas que desarrollan para mejorar su estrategia clínica, esto es, la elección del mejor uso terapéutico en enfermedades como las autoinflamatorias o las autoinmunes. Como apunta Gómez Moya, esto generará valor para todos, los fundadores de la firma, los inversores, y, sobre todo, generará beneficios para los pacientes y la sociedad: “Estaríamos cada vez más cerca de nuestro propósito: reducir las muertes por sepsis”. El Parque Científico y el Vinalopó desarrollan un dispositivo pionero de sujeción externa de marcapasos Apuesta por la innovación La creación de Vincle Capital está promovida por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que actualmente también ocupa la Secretaría Técnica, y el Parque Científico de Alicante. En este club de inversión participan, además, empresarios e instituciones del territorio nacional, principalmente de las provincias de Alicante y Murcia. El objetivo es generar cultura de inversión en proyectos innovadores e invertibles y apoyar el ecosistema emprendedor de la zona, aunque pueden inscribirse start-ups de otras zonas geográficas. Los socios y socias del club cuentan con amplia experiencia en la gestión, el crecimiento y el escalado de empresas que operan en sectores como la agrotecnología, la nanotecnología, la ingeniería, las TIC o la Salud, entre otros.