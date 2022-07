Elche dedica una plaza a Agustí Agulló i Marco, quién fue reconocido activista sociocultural, defensor de la lengua y la cultura valenciana en la ciudad, que falleció en 2021. El espacio público, comprendido entre las calles Sant Josep y Santa Ana, frente a la Plaza del Pont, se inauguró este lunes entre gran expectación entre unas 150 personas y con un intenso ambiente festivo en honor a esta figura, quién fue uno de los impulsores del Casal Jaume I de Elche, fundado en 1998.

Así las cosas, al encuentro acudió su propio hijo, Alexandre Agulló, quién ejerce como coordinador d'ACPV-Casal Jaume I d'Elx; así como la esposa e hija del homenajeado, Maribel García y Elisabet Agulló, respectivamente. Acudió el alcalde, Carlos González, junto al edil de Promoció Lingüística, Carles Molina así como el presidente de Tempir, Josep-Enric Escribano; Anna Oliver como presidenta d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y más miembros del equipo de gobierno y más representantes de colectivos.

El primer edil destacó que “som molta la gent que estimàvem Agustí Agulló”, para celebrar el acto en recuerdo y reconocimiento. “Dedicar un espai públic a Agustí Agulló és reconéixer tota una vida dedicada a l'activisme social i a la defensa del valor cultural del valencià. I, al mateix temps, significa també avançar a democratitzar la nostra llista de carrers i aproximar-la als valors majoritaris de la societat il·licitana”, indicó González.

El regidor indicó que hablar de valenciano en Elche "és fer-ho de figures de la talla d'Agustí Agulló i Marcos, el nom del qual estarà per sempre lligat al Casal Jaume I de la ciutat, on igualment va organitzar actes com el Correllengua d'Elx, la Diada del 9 d’Octubre o el Club de Lectura".

La trayectoria de Agulló i Marco fue reconocida en varias ocasiones, con el " Premi de l’Ateneu d’Acció Cultural en 2004, el d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla en 2008 o el Marc Granell de CCOO i el VIII del Tempir en 2020", resaltan a nivel municipal. Por otra parte, viajó en 1981 a Nicaragua, durante la Revolución Sandinista. De igual forma, en 2001 el Gran Teatro "es va omplir amb l'homenatge que el Casal va oferir al Batalló d'Elx, amb un discurs per part d'Agulló que encara és rememorat".

Destacaron que “quasi un any i mig després de la seua defunció, el record d'Agustí Agulló continua viu i alegre entre nosaltres, tal com ell voldria” señaló Escribano, que recalcó que, "si hui el Casal Jaume I d'Elx és tot un referent que dona cobertura a aquells que treballen en favor de la llengua, del país i de la millora de la qualitat de vida, és gràcies a la fermesa, la determinació i la resiliència” d'Agulló". El responsable del Tempir destacó "la seua franquesa i com de bé tractava els altres, el seu fort compromís social –“per a ell la defensa del valencià i la millora de les condicions de les classes populars sempre anaven unides”.

Escribano recordó que Agustí Agulló i Marcos perteneció a una generación "que va rebre l'exemple valencianista d'Antoni Bru, Josep Lluís Barceló o d'Andreu Castillejos, per a després integrar-se en el col·lectiu"