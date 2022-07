Morir de éxito. La demanda de servicios de taxi en Elche en los últimos meses, sobre todo con la llegada del buen tiempo y coincidiendo con la relajación de las medidas por el covid, se ha disparado.

La continua llegada de turistas a través del aeropuerto de Alicante-Elche no es el único motivo. Según Vicente Murcia, el presidente de la asociación de taxis mayoritaria en Elche, a la llegada de visitantes a través de El Altet se ha sumado el «boom» de los eventos.

Hasta el Ayuntamiento de Elche ha tenido que tomar cartas en las últimas semanas, modificando el calendario de los taxistas y redoblando las inspecciones en las paradas de la ciudad ante las quejas de ciudadanos asegurando que no encuentran taxis ni en paradas clave. Y encima las Fiestas de Agosto están a la vuelta de la esquina.

Así las cosas, los taxistas de Elche se han reunido de urgencia este miércoles para ver cómo pueden mejorar la atención ante la saturación de servicios, ante una demanda de clientes que el Consistorio no sabe aún si es coyuntural o ha venido para quedarse.

Bodas, actos festeros por parte de comisiones y colectivos, eventos que se habían programado en invierno y que por el covid tuvieron que posponerse hasta ahora, comidas y cenas colectivas en restaurantes y fincas ubicados en las pedanías, reapertura de discotecas y varios festejos a la vez que han coincidido en los fines de semana han llevado, por una parte, a que muchos ciudadanos crean que no hay taxistas trabajando en las horas punta, que no se les encuentra cuando se les necesita y, en la otra cara de la moneda, la constatación de los profesionales del volante de que no llegan a todo ante el aluvión de peticiones de taxi que, en muchas ocasiones, se produce al unísono.

Un ejemplo: desde Radio Taxi se recuerda que las discotecas se han vuelto a llenar y que todas cierran a las 4 de la mañana. El resultado es que muchísimas personas piden que se les lleve a su casa prácticamente a la misma hora, y la flota, a esa hora de la madrugada, es la que es.

«No podemos atender a cien personas que salen de una discoteca», remarcan desde Radio Taxi, una de las dos asociaciones, la mayoritaria, que presta servicio en el municipio.

Otro ejemplo: si se demora un avión y se junta con otro que acaba de aterrizar en su hora, la cola de pasajeros, sobre todo de noche, es casi inasumible de atender en un tiempo corto. Si los traslados son a sitios cercanos, incluso da tiempo a volver al punto de partida en el aeropuerto en un margen prudencial, pero si los servicios mayoritarios son a Benidorm o a Torrevieja, la situación para el pasajero pasa por armarse de paciencia.

Desde el aeropuerto se indica que con antelación se remite a los taxistas la programación de vuelos de cada semana. «Hay una comunicación constante. Nuestra labor pasa por informarles y avisarles de si va a haber retrasos», indican desde la estación aeroporturaria, a la vez que recuerdan que se preocupan de que sus pasajeros estén bien atendidos y tengan servicios adecuados.

«Hay un exceso de demanda, hay una eclosión de servicios y tenemos que organizarnos, en beneficio de los clientes del aeropuerto y de Elche», explica Vicente Murcia, tras haberse convocado para este miércoles una reunión en la Institución Ferial Alicantina (IFA) a la que estaban invitados todos los taxistas de Elche, incluidos los independientes y la otra asociación, Servitaxi.

En un año normal, las citas festeras y los eventos se escalonan a lo largo de los doce meses, pero la situación por la pandemia y la llegada de una meteorología que invita a salir ha provocado una acumulación de eventos en muy corto espacio de tiempo, aseveran los taxistas.

Para tratar de optimizar la prestación de los servicios, sobre todo ahora que las Fiestas de Agosto son inminentes, y mejorar por tanto la organización interna, entre otros asuntos, se convocaba la reunión de este miércoles en IFA, todo ello aprovechando una hora valle, es decir, cuando la gente está haciendo la siesta o apenas se sale a la calle ante el calor extremo.

Desde Radio Taxi se defiende que esa sensación de que los taxista no están en la ciudad o la han desatendido no es cierta. Es más, aseguran que están echando muchísimas horas con tal de atender la gran demanda de servicios que están registrando.

En todo el término municipal de Elche prestan servicio unos 200 vehículos.