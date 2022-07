Salmaya Live, el nuevo festival de Elche, ofrece la mejor música, diversión y ocio para este verano

Entre un mar de palmeras, nace Salmaya Live Festival, que se celebrará del 7 al 23 de julio y reunirá a reconocidos artistas nacionales para ofrecer un espectáculo inolvidable a todos sus asistentes. Pero Salmaya no es un festival al uso. Es toda una experiencia.

Salmaya Live Festival es la guinda del pastel de todos los eventos pertenecientes al décimo aniversario de COPE Elche. Ubicado en el parking de Altabix de la Universidad Miguel Hernández, se compone de dos escenarios: la “Zona Live”, con el auditorio principal que ofrecerá música en directo; y la “Zona Life”, con sesiones DJ para hacer la velada mucho más amena.

Artistas de primer nivel en un marco incomparable

Antonio Orozco, Vanesa Martín, Sergio Dalma, India Martínez, Antonio José, Ana Mena y las Twin Melody forman parte del elenco musical de Salmaya Live Festival. Sin embargo, el festival ofrece otras sorpresas, como las actuaciones de Los Morancos y el Comandante Lara para poner un toque de humor a las noches de verano.

Las diferentes modalidades de entrada son el valor diferencial del evento. Además de aquellas que permiten ver al artista deseado, se incluyen los “Palcos VIP”, en los que el asistente podrá vivir la experiencia de forma especial. Recogida en coche privado, un lugar privilegiado y degustación gastronómica exclusiva; con una botella del mejor vino de Bodegas Volver y un surtido de productos de alta calidad.

Toda la información sobre el festival, así como la venta de entradas, se encuentran disponibles en www.salmayalive.com . Además, el festival dispone de una newsletter, en la que aquellas y aquellos que lo deseen pueden suscribirse para conocer todas las novedades.

Actividades al margen del festival

Por si fuera poco, la experiencia Salmaya incluye diversos planes que realizar en la ciudad cuando el público no se encuentra en el recinto. El parque de atracciones Pola Park, las rutas y actividades turísticas de VisitElche y las mañanas de ocio y compras en el reconocido Centro Comercial L´Aljub son solo algunos de los ejemplos.

Cabe destacar que el festival se nutre de sus patrocinadores, entidades de la zona, como son los ya mencionados Pola Park, VisitElche y L´Aljub; así como Gasolinera d´Elx, Everak, Hospital IMED, Tescoma, Ferretería Industrial de Carrús o Isbylia LED. Por su parte, Wallscar Multimarca se encarga del apartado automovilístico, y el respaldo institucional lo ofrecen la Universidad Miguel Hernández, el propio Ayuntamiento de Elche y Elx Cultura. La producción corre a cargo de Imaginalia Eventos, y los medios de comunicación oficiales están representados por Cableworld y la propia COPE Elche.

La joya de la corona del décimo aniversario de COPE Elche

Daniel Priego y Laura Cárdenas son los máximos responsables del festival, y llevan estudiando el modelo y planeando su ejecución desde, prácticamente, el sexto aniversario de COPE Elche.

“Llevamos a la ciudad la actuación de Vanesa Martín y, observando el resultado, decidimos ir más allá”, comenta Priego. “Comenzamos a hacer eventos en el Gran Teatre d´Elx que funcionaron muy bien, por lo que dedujimos que proyectos como estos darían un impulso muy fuerte a la empresa”.

El director de COPE Elche opina que los medios de comunicación radiofónicos siempre se han encontrado muy “estancados” a la hora de crear iniciativas diferentes, por lo que tanto él como Laura decidieron dar el salto.

Ahora que llega el décimo aniversario de COPE Elche, la emisora se llena de actividades, que van desde la cultura hasta el deporte, pasando por los eventos para mascotas y, obviamente, el primer festival boutique de la Comunidad Valenciana.

La elección de los/as artistas fue sencilla, porque como bien comentan, es algo que llevaban planificando desde el sexto aniversario de la emisora.

“Hemos logrado traer a aquellos que queríamos. Teníamos claro que queríamos artistas de primer nivel, porque lo que hemos creado va más allá de los eventos que se organizan en esta zona”, explica Laura Cárdenas, directora adjunta de la emisora. Y añade: “La música, de por sí, es una experiencia. Pero si a eso le sumas una manera única de vivirlo, se vuelve mucho más especial. Es decir, si yo pago para ver a Sergio Dalma en concierto, simplemente veré la actuación de un artista que me gusta. Pero si yo pago para ver a Sergio Dalma en Salmaya Live, tengo el concierto de un artista que me gusta y la posibilidad de, antes y después, vivir una jornada con los míos y con más personas con las que comparto el amor por la música y las ganas de pasarlo bien”.

Es cierto que la sociedad en general, como espectadores, siempre nos cansamos de repetir que queremos “algo más”. Cuando vamos a conciertos o a discotecas parece que todo finaliza cuando mejor nos lo estamos pasando. “Aquí, ese “algo más” se hace realidad”, afirma Dani Priego, que además explica que “no solo es el espectacular recinto o la comida y bebida de primera calidad, es sobre todo poder estar con los demás viviendo juntos una experiencia inolvidable”. Ambos están de acuerdo en que en Salmaya, aunque los/as asistentes no se conozcan (a priori), todos tienen un objetivo común: disfrutar. Y se crean lazos que pueden o no prolongarse en el tiempo.

Un concierto acaba, y el momento se evapora. En Salmaya Live Festival perduran las dieciséis noches, y te mantiene soñando despierto hasta la próxima edición.

Comida para todos los gustos

Las opciones gastronómicas existentes no suelen ser la preocupación principal de los/as asistentes a un festival de música, pero siempre que se ofrezca una opción diferente, todo cambia. Como bien se ha desarrollado a lo largo del reportaje (y así mantienen sus máximos responsables), Salmaya no es un festival al uso, así que su comida tampoco. Marcas como Campofrío y sus submarcas, en la que destacan Navidul y Óscar Mayer, darán una vuelta al concepto de “gastronomía de festival”.

Si bien es cierto que la Zona VIP gozará de una opción culinaria exclusiva, la entrada general no se queda atrás. Además, cualquier persona (sea cual sea su tipo de dieta) tendrá su hueco. Salmaya tiene en cuenta la presencia de veganos/as y celíacos/as, y no quiere que nadie se quede sin disfrutar de la experiencia, simplemente, por no tener nada que comer. Así, incluye diversos platos veganos/as y vegetarianos/as y aptos para celíacos/as, todos ellos igual de exclusivos que las opciones más convencionales.

Elche como partida, el mundo como meta

A pesar de su difusión a lo largo y ancho del país, el festival se siente orgulloso de sus raíces y quiere mostrarlas a la sociedad en general. Todo empieza en su nombre: “salmaya”, palabra árabe que significa "agua salada".

Los agricultores de la zona, antaño, utilizaban este elemento para regar nuestros campos, mezclándola con agua dulce. Dani Priego explica que “el recinto del festival, ambientado en el Camp d´Elx, homenajea las tradiciones del municipio y da a conocer a todos sus visitantes su naturaleza, nuestra gastronomía y, en definitiva, nuestra filosofía de vida”. Y añade: “La decoración no será mero atrezzo. No podemos desvelar nada todavía, porque queremos que la gente se sorprenda. Pero sí diremos que utilizaremos elementos reales, naturales, para que todo aquel que venga de otro punto del país se mimetice con todo lo que Elche representa”

Sin embargo, los máximos representantes de Salmaya Live Festival no se queda para la ciudad, sino que traspasa fronteras. “Claro que nos sentimos orgullosos de Elche”, comenta Priego. “Nos sentimos orgullosos de nuestro Misteri, de nuestras fiestas, de nuestras playas y campos. Pero este festival se convertirá en uno de los puntos de encuentro más importantes para el turismo nacional de los próximos años. Esa es nuestra intención y por eso estamos llevando a cabo una campaña publicitaria única”.

Un soplo de aire a la economía ilicitana

La época estival es una de las más potentes para nuestro país y, en especial, para la zona mediterránea. Miles de turistas, atraídos por el buen tiempo, las playas, la gastronomía y los eventos, llegan cada año a través de aeropuertos y carreteras. Pero la pandemia y el distanciamiento social, junto con el resentimiento de la economía en los hogares, ha debilitado estos lugares, sobre todo a aquellos que dependen del turismo.

Elche no es una ciudad cuya economía se base cien por cien en este sector debido a su potente industria, pero no ha podido escapar de esta situación, igualmente. Con un buen número de comercios, hoteles, restaurantes; una parte fundamental de sus ingresos se sustenta en los visitantes.

Los festivales veraniegos son los eventos que marcan la diferencia a unas vacaciones convencionales. Música al aire libre, animación, diversión; un conglomerado perfecto para dar vida a una ciudad. Y, por qué no decirlo, para incrementar su economía.

“El festival tendrá un impacto económico para la ciudad de 10.000.000 de euros y, entre puestos directos e indirectos, dará trabajo a más de 200 personas”, afirma Daniel Priego.

Añade que “todo ese beneficio irá para la ciudad” porque no solamente será lo que ocurra dentro del festival, sino fuera durante la mañana y, probablemente, en los días anteriores y/o posteriores. “La gente acudirá a la hostelería local: pernoctará en los hoteles, comerá en los restaurantes y comprará en las tiendas y en el gran centro comercial que tenemos. Además, Elche cuenta con un gran número de experiencias turísticas para todos los gustos, tanto deportivas, como culturales, como de ocio”, explica Laura Cárdenas.

El origen de Salmaya Live Festival

Entre un mar de palmeras, nace Salmaya Live Festival, un sueño que empezó a cocinarse hace aproximadamente cuatro años y está cada vez más cerca de hacerse realidad. Con un recinto que recrea el maravilloso paraje natural ilicitano, artistas nacionales de primer nivel, modalidades de entrada para todos los gustos (con Palcos VIP para vivir la experiencia como una auténtica celebridad”), animación y gastronomía exclusiva, está claro que Salmaya está llamado a convertirse en uno de los festivales más importantes en nuestro país, y un punto de referencia turístico de primer nivel.

“La sociedad está cambiando, y el concepto de festival de verano también. No buscamos conciertos, buscamos experiencias. Buscamos sensaciones, emociones que perduren en el tiempo. Buscamos encontrarnos, conocernos. Y todo ello, con un plus de exclusividad: buscamos sentirnos únicos en un ambiente privilegiado. Buscamos algo diferente y con Salmaya Live Festival lo hemos encontrado”, apuntan desde la organización.

Lugar y fecha de Salmaya Live Festival

Lugar: parking de Altabix de la Universidad Miguel Hernández

Fecha: del 7 al 23 de julio

Compra de entradas