El Ayuntamiento de Elche ha anunciado que mañana miércoles 10 de agosto comenzará la campaña de solicitud de bonos de transporte en el que se podrán adquirir bonos de hasta 600 euros en patinetes o bicicletas eléctricas, bicis tradicionales y kits de electrificación.

La edil de movilidad, Esther Díez, anunció que la cuantía de las ayudas dependerá del objetivo de cada una de las inversiones: los bonos para bicicletas que no superen los 500 euros serán de 150 o 300 euros; para los kits de electrificación que no superen los 800 euros, habrá bonos de 400 euros; para los patinetes que no superen los 550 euros los usuarios tendrán bonos de 200 o 350 euros; y para bicicletas eléctricas que no superen los 1.800 euros el bono será de 600 euros.

“En una ciudad en la que más del 80% de las emisiones contaminantes provienen del tráfico privado la clave es la movilidad sostenible garantizando el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a respirar aire limpio”, ha señalado Esther Díez.

¿Dónde descargar los bonos de transporte?

Los bonos se descargan de la web elxbajaloshumos.es tras registrarse previamente. Una vez que se han descargado los bonos se tienen 14 días de plazo para hacer uso de ellos.

¿Cómo canjeo mi bono de transporte?

Podrán ser canjeados en los establecimientos participantes (que se pueden consultar en un listado en la web) y se canjearán en una única compra.

¿Qué requisitos debo cumplir para participar?

Todas las personas residentes en Elche se podrán beneficiar del bono de transporte: para ello, deberán acreditarse en las tiendas adheridas a la campaña mediante el DNI o el documento de empadronamiento. La campaña se pone en marcha a través de Facpyme, que se encargará de la inscripción de los establecimientos y el posterior pago.

La gerente de Facpyme, Ana Gosálvez, ha destacado que "el Ayuntamiento de Elche ha sido el más versátil y el que ha sido capaz de adaptar las necesidades para hacer campañas de bonos”, y ha añadido que “va a beneficiar sobre todo al ciudadano que vaya a cambiar su estilo de vida que beneficia al municipio“.

Desde la concejalía se ha animado a los ciudadanos ilicitanos a participar para fomentar la movilidad sostenible así como para hacer uso del comercio local y conocer los productos que tienen a su disposición.

Esther Díez ha recordado que con esto se pone en marcha una triple línea de actuación: Para empezar, se amplía los servicios “como hemos hecho con Bicielx con el aumento de más de 20 estaciones nuevas desde 2015, generar las infraestructuras necesarias para que la ciudadanía tenga en la movilidad sostenible una opción real y por eso esos más de 11 kilómetros de carril bici que estamos generando y facilitar la compra de vehículos sostenibles que es lo que hacemos con esta iniciativa“, ha explicado la edil de Movilidad.