El presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Elche, Alejandro Marín, se integra en la candidatura de Diego García como Decano del Colegio de Abogados. En la carrera electoral hacia los comicios del próximo 17 diciembre ya se van mostrando los apoyos hacia candidatos.

Marín Huerta resaltaba este sábado a través de un comunicado que no duda en apoyar a Diego García "con el deseo de ayudar a renovar el funcionamiento del actual Colegio de Abogados y ser la voz de los abogados jóvenes en la próxima Junta de Gobierno. De salir elegido sería la primera vez en la historia del Colegio que el presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes forma parte de la Junta de Gobierno con voz y con voto".

Este anuncio lo ha hecho sólo un día después de que Mónica San Emeterio, en la actual junta y otra de las candidatas a decana, presentase su propuesta frente a letrados ilicitanos.

Según expresa, en la actualidad la Agrupación no tiene capacidad de gestión, capacidad de voto, ni autonomía para desarrollar actividad alguna en el Colegio de Abogados de Elche. "Nunca ha interesado, salvo que estemos en periodo electoral. Con la integración de Alejandro Marín en la candidatura se va a producir un cambio importante", resalta.

Más peso para los abogados jóvenes

Lamenta que "la abogacía joven hasta la fecha ha tenido poco peso en el Colegio de Abogados" . El abogado, que es presidente de esta Agrupación de Jóvenes Abogados que reúne a un centenar de jóvenes letrados, deja claros los motivos de su implicación en la candidatura de Diego García.

Por un lado señala que quién encabeza la candidatura "me pareció una persona que compartía mis impresiones sobre el colegio y sobre su gestión, además de tener una enorme solvencia profesional y humana, pero no solo él, también el resto de componentes de la candidatura" señala. Destaca que se trata de "profesionales dedicados y volcados con la abogacía ilicitana, cuyas aspiraciones son la formación, la comunicación y acercar el colegio a los colegiados. Son personas que quieren un cambio y creo que si alguien puede lograrlo, son ellos".

"La abogacía ilicitana quiere un cambio"

Por otro lado, entiende que el hecho de que se vayan a postular tres candidaturas, "en cierta medida evidencia que parte de la abogacía ilicitana quiere un cambio. Sin denostar a los miembros de la junta actual, son todos grandísimos profesionales, con alguno incluso mantengo una estrecha amistad, pero a veces las cosas que nos cuesta cambiar, terminan cambiándonos".

Indica que "a día de hoy, si preguntamos al abogado ilicitano entre suprimir las cuotas y eliminar el colegio o mantener el mismo, el 60 %, y quizás sea bastante prudente con las cifras, contestaría que el colegio no lo considera necesario y entre ellos me incluyo, porque no tengo una sensación de equidad entre lo que aporto y lo que me reporta".

Por otro lado, señala que "hay compañeros colegiados que llevan contribuyendo al mantenimiento de unas instalaciones desde hace años y que apenas usan unos pocos. Uno tiene que entrar al Colegio de Abogados de Elche y tener la sensación de que es su colegio, de que es el colegio de todos" según palabras de Alejandro Marín.

Reivindicaciones

Este letrado explica que las reivindicaciones son las mismas desde hace años: "reducción de cuotas, facilidades de pago, formación, compañerismo, apoyo colegial, conciliación familiar y reducción de trámites burocráticos en el turno de oficio. Los trámites burocráticos son tediosos, y en muchas ocasiones su cobro depende de la voluntad del justiciable, algo inconcebible, si se está desarrollando una función pública".

Espacio Co-Working

Explica que en el programa de Diego García se contemplan medidas que favorecen la incorporación al mercado laboral, favorece la práctica del abogado joven en los juzgados, y "favorece la creación de espacios donde el abogado joven, de reciente incorporación o que lo necesite, repito, que lo necesite, pueda aprovechar".

Insiste en que "muchos compañeros jóvenes y no tan jóvenes, sabemos lo que es empezar de cero, no tener a nadie cercano vinculado con la abogacía, trabajar gratis, soportar unos costes y cuando tienes tus primeros clientes, trabajar a resultado. Como yo lo he vivido, y sé la sensación que genera, creo que el colegio debe volcarse en ellos, colegio que sí acude a los mismos para pedirles el voto, porque sabemos que el mismo es fundamental para ganar las elecciones".

Cuotas

Por otra parte Marín expone que "luego tenemos que nuestro artículo 18 de los estatutos, exime de pagar la cuota colegial a aquellos abogados mayores de 65 años que hayan pertenecido a nuestro colegio 25 años, precisamente compañeros que menos necesitan nuestra ayuda".

Prosigue apuntando que no es partidario "de llamar a nadie y fiscalizar los votos, lo único que criticaría es la normalización del inmovilismo, el colegiado joven y no tan joven tiene que saber que su voto es importante y que si no le convence la situación actual debe votar, es difícil convencer al colegiado de ello, sobre todo si lleva años escuchando el mismo mensaje propagandístico y el resultado es idéntico".