Vuelven los "Bonos Consumo" a Elche por Navidad. Para esta ocasión, habrá 547.000 euros para gastar y cerca de 800 comercios y restaurantes adheridos. El edil Felip Sànchez ha anunciado una nueva campaña que será "exprés" y que está subvencionada por la Diputación con la que se pretende reactivar el consumo en el comercio de proximidad y en la restauración. El Ayuntamiento ha cifrado en más de 4,5 millones de euros el dinero destinado a bonos este año entre los que se incluyeron los de las bicicletas, patinetes, electrodomésticos, "lo que prueba el interés del Gobierno Municipal por dar apoyo al sector de servicios, concretamente comercio y hostelería, y que se han convertido en un revulsivo en un año que ha sido complicado para estos sectores”, ha señalado el concejal.

Los que ahora van a ponerse en marcha saldrán a la venta el 13 de diciembre de forma presencial y online el 14 de diciembre. Se deberán de utilizar hasta el 23 de diciembre en los cerca de 800 establecimientos ilicitanos, comercios y restauración adheridos a esta campaña. Para poder adquirir estos bonos es necesario realizar una inscripción previa en la web www.elxbonoconsumo.es a partir del lunes día 12 de diciembre. Si alguien se inscribió en anteriores campañas deberá comprobar si sus datos están registrados correctamente.

Descuento del 50%

Como en anteriores ediciones se habilitarán bonos de 20, 50,100 y 200 euros (el usuario paga 10, 25, 50 y 100 euros respectivamente) para gastar exclusivamente en los comercios adheridos a la campaña y el valor máximo que una misma persona podrá adquirir en bonos es de 200 euros. Cada bono se ha de gastar en una única compra, siguiendo la regla de un bono, un tiquet.

"Los descuentos para el consumidor son del 50% y la suma total destinada a esta campaña es de 547.000 euros, lo que supone un impacto en los comercios y restaurantes de más de 1,1 millones de euros”, ha señalado el edil del área.

Venta presencial para mayores anticipada

Felip Sànchez ha informado de que día 13 de diciembre se habilitará un punto para la venta de bonos a personas mayores de 65 años. Este punto estará instalado en el Centro Social Francesc Cantó en horario de 09.30 a 14.30 y de 15.30 a 18.30h.

A partir de las 08.30 horas del día 13 de diciembre, se repartirán 350 números para ordenar la cola. Las personas que no tengan un número no podrán adquirir bonos. Para comprar bonos será necesario llevar el DNI y tarjeta bancaria (no se admite dinero en efectivo y la tarjeta puede ser de otro titular siempre que este esté presente).