La Comisaría localiza en una prisión al autor de un atraco cometido en 2020 en Elche

Cuatro años después de un violento atraco a una cafetería de Elche, en el cual la propietaria y su hija se enfrentaron a dos encapuchados, la Comisaría de Elche ha logrado dar carpetazo a ese asunto con el arresto del segundo de los implicados, un varón de 55 años que ha sido localizado en una prisión, cumpliendo condena por otros hechos. Su compañero aquel día, un hombre de 61 años, ya fue arrestado en su momento, pero guardó un silencio sobre quién le acompañaba aquel día. No era un chivato, pero su ADN, descubierto en el pasamontañas que tuvo que abandonar en la escena del crimen, ha sido su delator.

Estaba preso en la cárcel de Ocaña, en la provincia de Toledo, cuando la Policía Nacional le ha notificado que tendrá que responder por un robo con violencia e intimidación con arma de fuego cometido en una cafetería ilicitana. Entraron un día, a última hora, cuando no quedaba nadie, al grito de "¡Esto es un atraco!". Pero la propietaria y su hija, explica la Comisaría de Elche en una nota, no se amilanaron. Forcejearon con esos dos encapuchados armados para evitar que les robaran la recaudación del día.

Spray de limpieza

Una de las víctimas echó mano de un spray de limpieza que contenía amoniaco a la cara de uno de los asaltantes. Este inmediatamente para evitar el picor que comenzó a sentir, se lo quitó y lo tiró al suelo. La recuperación del mismo por la Policía Científica ha sido clave para resolver este caso. Dice el Cuerpo Nacional de Policía que durante el atraco las dos mujeres lograron refugiarse detrás de la barra. "Mientras uno de los atracadores vigilaba el otro intentó abrir la caja registradora, pero no lo consiguió a pesar de haberlo intentado en varias ocasiones", se explica en el atestado.

Comisaría de la Policía Nacional de Elche. / INFORMACION

Finalmente huyeron del lugar. Con la denuncia se abrió una investigación que permitió la detención de uno de los autores. Un hombre de 61 años de edad y nacionalidad española. Fue una resolución rápida pero el arrestado no "cantó", no dijo quién le acompañaba aquel día o incluso es posible que negara su participación, no aclara el dato la Policía. El asunto se quedó sin resolver del todo. Mientras tanto, la prenda que usó para no ser identificado y que fue recogida durante la inspección ocular por la Policía Científica, comenzó un viaje para su análisis.

Resultado positivo

"Los agentes extrajeron muestras de ADN de esta prenda que fueron enviadas al Laboratorio de Biología ADN de Policía Científica, arrojando el análisis un resultado positivo con una persona que ya había sido detenida con anterioridad por la Policía Nacional y del cual se tenía registrado su ADN en la base de datos nacional". Sabían ya quién era pero, ¿dónde se encontraba?. "El presunto autor ha sido buscado por los agentes de la Policía Nacional durante estos cuatro años, hasta que finalmente fue localizado por los investigadores en el centro penitenciario toledano", donde este varón se encontraba cumpliendo una condena por otros hechos diferentes.

A este varón, de 55 años de edad y nacionalidad española, le fueron leídos sus derechos en prisión por la presunta comisión de un delito de robo con violencia e intimidación y todas las actuaciones realizadas por los agentes fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Elche encargado del caso. La Policía Científico ayudó recientemente a resolver gracias al ADN otro asunto curioso: la sustracción de un revólver en 2020.