Los ciberdelitos lastran los datos de la Comisaría en Elche y la Guardia Civil en Santa Pola

La ciberdelincuencia se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque crecen a una velocidad imparable y da igual las recomendaciones que se den o los medios, siempre insuficientes, que se aporten a su lucha. Las estadísticas en las que se apoya el Ministerio del Interior para establecer la tasa de criminalidad arrojan en el Baix Vinalopó (Elche, Santa Pola y Crevillent) datos muy curiosos, como que existe una contención de lo que se conoce como criminalidad convencional (homicidios, lesiones, libertad sexual, robos, hurtos, droga,...) pero se registra en el cómputo de infracciones penales un incremento que tiene su razón de ser exclusivamente en lo que se denuncia por hechos ocurridos en las redes sociales e internet.

Las depedencias de la Guardia Civil en Santa Pola, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

El último dato oficial del Gobierno, que corresponde a los primeros nueve meses del pasado año, declara un aumento del total de hechos delictivos registrados por la Comisaría de Elche de 428 (fueron 7.293) con respecto al mismo periodo de 2022, mientras que las denuncias por cibercriminalidad aumentaron en 284 (hasta las 1.280) entre enero y septiembre de 2023. El mismo caso ocurre en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, donde aumentaron en 116 (1.779), con una subida de la cibercriminalidad de 101 asuntos (367). ¿Qué ha pasado en el cuartel de la Guardia Civil Crevillent? Es curioso comprobar que la cibercriminalidad que se ha registrado solo se ha elevado en tres denuncias (96), mientras que el cómputo total de delitos incluso ha bajado en siete hechos (684) en esta localidad.

Redes sociales

Donde sube la ciberdelincuencia, aumenta también el número total de delitos y ese es un correlato que se cumple, lo que al mismo tiempo lastra el trabajo policial porque, a diferencia de la criminalidad convencional, la que se produce en las redes sociales e internet no es tan fácil de evitar.

Balance de criminalidad en los tres municipios del Baix Vinalopó / INFORMACIÓN

Esfuerzo económico

En Elche supone en estos momentos el 21,2 % del total de hechos denunciados en la Comisaría; en Santa Pola, el porcentaje es del 20,6 % y en Crevillent, de solo el 14 %. Después de la pandemia, las cifras se han disparado. Hace ahora un año, el ministro del Interior anunciaba un plan para intentar frenar esta espiral en aumento con un esfuerzo económico de 5 millones de euros que parece irrisorio si vemos el tamaño que tiene el problema porque a nivel nacional, y el dato lo dio aquel día Fernando Grande-Marlaska, ya era de que uno de cada cinco hechos delictivos nacía en internet.

No solo hay un problema para intentar evitarlos, más difícil que ponerle puertas al campo, sino para después instruir las causas y llegar a buen puerto. Recientemente, el propio Supremo tuvo que cambiar los criterios donde se debían instruir estas causas habida cuenta del aumento no solo de denuncias sino de hechos relacionados entre sí porque la red es un embudo en el que no cae una víctima, caen decenas o centenares si el anzuelo es lo suficientemente jugoso.

Comisaría de la Policía Nacional de Elche. / INFORMACION

Los principales ciberdelitos tienen, siempre según los datos de Interior, un móvil económico. Una estafa. En Elche algo más del 91 % tienen el objetivo de que alguien pague por algo que no va a recibir. Fueron 1.169 de las 1.280 registradas, lo que supone 4,2 cada día o, si se prefiere, una cada seis horas. En Santa Pola, el porcentaje es prácticamente similar, con un 89 %, mientras que el Crevillent roza el 74 %.

Información confidencial

El resto de ciberdelitos tienen que ver con dos aspectos muy concretos: robos de información confidencial y delitos contra la intimidad de las personas.

Un control de la Policía Nacional en Elche / INFORMACIÓN

Delitos sexuales

Los últimos datos estadísticos sobre la «salud» de la seguridad ciudadana en el Baix Vinalopó, que hace referencia a la criminalidad convencional, destaca como hechos más relevantes el aumento de los delitos sexuales, hasta en un 50 % en Crevillent (se ha pasado de 12 a 18) entre enero y septiembre, con respecto al mismo periodo de 2022; mientras en Elche aumentaron un 20 % (pasando de 65 a 78) y un 30 % más en Santa Pola (de 20 a 26).

En Elche destaca el aumento del robo de vehículos, también en un 21 % (de 112 a 136) o los hurtos, con un 10,1 % (1.837 a 2.022); mientras en Crevillent aumentaron las riñas tumultuarias o lesiones en un 72 % (11 a 19 ) y en Santa Pola, un 325 % los robos con violencia e intimidación (de 8 a 34) o los hurtos, con un 18,5 % más (411 a 487).