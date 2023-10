El Cuerpo Nacional de Policía en Elche ha conmemorado este lunes a sus patrones, los Santos Ángeles Custodios, en una jornada de fiesta, pero también de reflexión y balance. El comisario jefe, Pedro Montore, en un discurso cargado de matices y guiños hacia la labor policial, que dijo que hace que Elche sea una de las grandes ciudades españolas donde las estadísticas, y falta ya solo un trimestre de 2023, no se han disparado, alertó sobre el aumento imparable de los ciberdelitos, que suponen ya un 33% de las denuncias que se presentan en la Comisaría ilicitana. Lo dijo desde la desesperanza de un cuerpo que no puede adelantarse en este caso a la jugada porque en las redes sociales e internet todo es mucho más difícil de prevenir cuando el móvil se ha convertido en un arma poderosísima para la estafa, el engaño o los abusos. Es un problema, principalmente, de formación y de educación. Ahora bien dijo que "las nuevas formas de delinquir nos obligan a cambiar nuestra forma de actuar. Tenemos que luchar con más formación porque son delitos supraterritoriales y anónimos. Hay que ser cauto pero no podemos poner excusas, hay una necesidad de formar (a los policías) y de educar (a la sociedad)".

Crímenes esclarecidos El acto tuvo lugar en la plaza del Congreso Eucarístico tras la tradicional misa en Santa María antes más de 200 invitados, que se sumaron a la imponente presencia siempre de los agentes en posición de formación en medio del espacio urbano. Montore destacó, y así comenzó su discurso, con un hecho que marcó la celebración policial de 2022 como fue que el asesinato de una funcionaria judicial, Alicia Valera, llevara dos años sin esclarecerse. Aquel día probablemente se mordió la lengua porque cuando le preguntaron por cómo iban las investigaciones de un hecho irresoluto que había ocurrido caso dos años antes, en noviembre de 2020 ya debía saber que estaba a punto de resolverse. Hoy ha hecho alusión a ello, al cerrar una herida para la familia pero también para los propios investigadores. Igualmente ha resaltado también el esclarecimiento del asesinato hace unos días de un vecino jubilado de Carrús en menos de 24 horas desde que se descubriera el cadáver en el domicilio. También resaltó, como sobresalientes servicios de 2023, el arresto de una banda de traficantes y la incautación de 15 kilos de cocaína. De Pedro Montore es la responsabilidad de un cuerpo que tiene en estos momentos a 500 efectivos, la cifra más alta nunca conocida, aunque la realidad esconde que parte de ellos trabaja en el aeropuerto, en el puesto de control fronterizo, para hacer frente a la avalancha de turistas (seis millones de británicos al año, que tras la desaparición del Brexit tienen que pasar controles) por lo que ha aumentado en un 30% la plantilla adscrital a la terminal. Otros delitos También hizo balance sobre otros hechos delictivos, que son el día a día de la Comisaría. Dijo que "los que más preocupa, como son robos con fuerza, con violencia o delitos de género, las cifras son muy similares (a las de 2022)". Y destacó la labor de una unidad que dijo es muy desconocida, la de participación ciudadana, pero que por sus palabras tendrá cada vez más importancia por cómo puede ayudar a la resolución de cualquier hecho delictivo o, simplemente, a conectarse mejor con la propia sociedad. "La Policía tiene una simbiosis con Elche y lo demuestra la amplísima representacion social que nos acompaña. Esta es la esencia de nuestro trabajo. Todos somos uno y nuestra fuerza es la unidad. Ser policía no es una profesión sino representa la generosidad de personas por servir a la sociedad. No olvidemos nuestra esencia. El Cuerpo Nacional de Policía va a cumplir 200 años (en 2024), hemos sufrido cambios de todo tipo y nos hemos adaptado a ellos". Elche es la única ciudad del sur de la provincia que logra contener la subida de delitos Entrega de la medalla al mérito policial El acto sirve principalmente, además de para festejar al patrón, para reconocer a aquellos agentes que el Ministerio del Interior ha distinguido con la Cruz al Mérito con Distintivo Blanco, que se entrega a petición del responsable de la Comisaría de Elche. En este caso, los distinguidos fueron el inspector Ramón Pardilla, los subinspectores Óscar Blanco y José Luis Luján, el oficial Víctor Álvarez y los policías Fulgencio García, Rocío Vázquez y Francisco José León, Javier Mora, José Manuel Pérez, Manuel Alejandro Cerdán y Miguel Ángel Díaz, También lo fue la agente del aeropuerto Laura Navarro, quien la recogió en el mismo acto pero celebrado en Alicante. La ciberdelincuencia aumenta un 39,9% en Alicante, el triple que la media nacional Labor y dedicación El alcalde Pablo Ruz le precedió en los discursos, anunciando que la ciudad dedicaría una calle a los Santos Angeles Custodios, los patrones del CUerpo Nacional de Policía, y que esta vía se situaría cerca de la Comisaría de Elche. "Estamos orgullosos por vuestra labor y dedicación. Sois polis, sinónimo de ciudad; y nacional, de nación y de estado. Tenéis un compromiso con la nación desde el servicio al Estado. Sois nuestros ángeles custodios. La seguridad es vuestra divisa y las que deben regir la actitud de cualquier español. Agradecemos vuestra labor, servicio y ejemplaridad. Es innegable el honor que también supone para vuestras familias". Ruz dijo que, conceder una calle al cuerpo, "es un reconocimiento a todos vosotros por vuestra vocación. En este lugar se alumbrará la luz que tiene que ser mañana el estilo policial. Vuestro servicio, dignidad, entrega y lealtad a la patria y a todos vosotros". Recuerdos Durante el acto se entregaron una serie de distinciones a colectivos, no solo jurídicos, por la colaboración con la Comisaría. Entre ellos, al fiscal Emilio Fernández Hernández; al decano de los Abogados de Elche, Diego García; al médico forense Juan Carlos García; a la responsable del Banco de Santander, Elena Sánchez; al presidente de Cruz Roja, Antonio Ramón Guilabert,; al responsable de seguridad del aeropuerto, José María Palazón; Francisco Tovar, de Protección Civil; Pedro José Mora, de la Asociación Motera; así como la reina de Fiestas Alejandra Juan; y sus damas, Alba López e Isabel García García.