Otra bronca a cuenta de las inversiones

Antes de las «uvas» la Diputación confía en iniciar el concurso público para hacerse con un edificio del centro de Elche para abrir su primera sede institucional y cultural prometida hace medio año. El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, así lo aseveró este miércoles en una visita a la Fundación Salud Infantil, donde anunció 1,8 millones de euros para construir la primera fase de un centro de neurodesarrollo infantil provincial. Un escenario que acabó siendo testigo de una improvisada (o no) nueva refriega política entre el líder del PP en la Comunidad y entre el alcalde socialista, Carlos González, a cuenta de las inversiones realizadas en Elche por parte de la Diputación y por parte de la Generalitat.

Justo en el día en el que el grupo municipal Compromís presentaba su moción del pleno del lunes para pedir el apoyo de los grupos políticos para reclamar a la Diputación que rehabilite el convento de las Clarisas y lo convierta en centro cultural, Mazón desembarcaba en Elche. Su visita convocada desde el día anterior hizo que González suspendiera agenda para sumarse a la cita.

¿Quién invierte más?

Preguntado al dirigente del PP por el órdago que habían lanzado los socios de gobierno del PSOE, éste respondió «dando largas» a que La Merced fuera el inmueble idóneo para la sede que busca (el edificio de la Fundación CAM de la Glorieta o el de los antiguos cines Capitolio son los grandes candidatos). Mazón decidió orientar su contestación ensalzando, en primer lugar, la «inversión histórica como nunca ha hecho» realizada por la administración que preside y en segundo lugar pasando la pelota al Consell. «Me parece normal que cualquier entidad durante este tiempo se haya acostumbrado a mirar antes que nadie a la Diputación cuando se trata de una inversión importante», dijo, para acto seguido apuntar que «ya es hora que alguien se dirija a la Generalitat Valenciana cuando tenga propuestas de esta calidad para exigir una inversión». Mazón cerró su explicación asegurando que «pese a ello, me parece normal que se dirijan a la Diputación porque es lo más cercano y lo que más está funcionando en Elche».

Sus palabras motivaron rápidamente la réplica del alcalde ilicitano, quien, antes que nada, pidió abordar en los despachos el futuro de las Clarisas (edificio municipal sobre sigue defendiendo las bondades de abrir un hotel) «más que lanzar propuestas en ruedas de prensa por terceros», refiriéndose directamente a sus socios de gobierno. A González no le sentó nada bien que el líder popular pusiera en evidencia al gobierno de Ximo Puig y salió en defensa de las inversiones realizadas en sanidad, educación e infraestructuras.

«Hay 200 millones de euros de inversiones la Generalitat en estos momentos, una cifra histórica que no se había dado en mandatos anteriores como consecuencia del olvido inversor de los que antes gobernaban», en clara alusión a los populares. No se quedó ahí, a Mazón le dijo en público que «probablemente no estuviera al tanto de las inversiones que se están realizando en la ciudad». El cruce de declaraciones entre ambos no se quedó ahí ante el asombro de los presentes en la Fundación Salud Infantil.

Déficit en Cultura

El presidente de la Diputación lanzó una contrarréplica. «Se me ha preguntado por una infraestructura cultural y yo hablo de ello», afeó Carlos Mazón para matizar su anterior respuesta. Reprochó a Compromís, como responsable de Cultura en la Conselleria, que esté pidiendo a los demás que inviertan en Elche «cuando la Generalitat tiene un déficit inversor en materia cultural en la provincia y en particular en Elche», concluyó.