¿Con qué sabor de boca han concluido las celebraciones?

Creo que las fiestas de la Venida están atravesando uno de los mejores momentos de su historia y en todos los actos desde el pregón a cargo de Reme Sanz tuvimos lleno del Gran Teatro, creo que el tener esa pregonera llamando a la participación ha sido parte del éxito. Después tuvimos gran participación de ilicitanos ausentes, unos 60, hubo mucha ilusión de personas que era la primera vez que acudían, es algo bonito que seguimos potenciando todo el año con la publicación del Ilicitano Ausente.

Ver a la patrona con San Antón, San Crispín, San Pascual Bailón y San Agatángelo en procesión por el 650 aniversario del hallazgo fue algo insólito. ¿Se volverá a repetir?

La última vez que participaron imágenes religiosas de la virgen fue hace 150 años, debe ser algo para efemérides muy destacadas, se tardará muchos años en repetirse algo similar ya que tiene ese cariz de extraordinario. Nuestros padres y abuelos no lo vieron, en principio en los planes de la sociedad no está en que esto se vuelva a repetir, y en el caso seria a largo plazo. Destacaría que hubo la misma o incluso más afluencia que el 28 al ser festivo local, ya que con la participación dels angelets, heraldos, y las cuatro asociaciones con su santo titular se atrajo a mucha gente.

El buen tiempo y las ganas de retomar una tradición acompañaron a la romería. ¿Se superaron las expectativas?

Cada vez hay más ganas de ir al Tamarit y a la romería. Todo el tema de la logística de los autobuses fue magnífica por parte del Ayuntamiento con el servicio gratuito, ya que se llenaron 31 autobuses de 55 plazas que se pusieron al servicio, más los que acudieron con su coche, ya que cada vez hay más gente que viene de otras poblaciones. Como siempre la gente fue fiel antes de la hora prevista.

Esta edición había una gran novedad con otro ilicitano encarnando a Cantó...

La representación del hallazgo la calificaría de sublime por parte de Iván Pomares, que para ser su primer año como Francesc Cantó nos sorprendió a todos cómo fue capaz de transmitir a todo el público. Tuvimos un tiempo extraordinario, un amanecer muy bonito, y se desarrolló todo según el horario, ninguna incidencia por parte de Cantó ni de los participantes. Por primera vez, además, asistió el nuevo obispo, que incluso por redes sociales calificó de «fascinantes» las fiestas de la Venida, le agradecemos que nos acompañara.

"Nuestra fiesta es muy tradicional con poco hueco para la innovación, porque no seríamos fieles a la tradición"

¿Se puede mejorar la representación de cara a futuras ediciones?

Nuestro fin es preservar la tradición, nuestra fiesta es muy tradicional con poco hueco para la innovación, porque no seriamos fieles a la tradición. Puede haber mejoras en cuanto a escenografía, pero lo que se hace es lo que nos han transmitido generaciones anteriores. Siempre tratamos de ir mejorando y sin desvirtuar lo tradicional.

Uno de los momentos más comentados fue la caída de Cantó durante el tramo final de la carrera, donde se instaló la moqueta. ¿Se podría haber evitado esta situación?

Hemos hecho balance del Ayuntamiento de lo acontecido, está claro que la caída vino provocada porque al salir varias personas corriendo tras de él, el animal se asustó. Hablando con el Ayuntamiento tenemos el compromiso para el próximo año que haya una mayor seguridad en Alfonso XII con más vallas y mayor seguridad por parte de personal, y Policía local, para evitar que las personas salgan corriendo detrás del jinete. Iván había ensayado además su carrera con la moqueta. Al igual el año anterior las fiestas se suspendieron el 23 de diciembre y Paco San Martín llegó a ensayar con este césped y tampoco hubo problemas, fue provocado porque el animal se asustó.

Habría, entonces, que apelar a la cordura...

Llamo a la corresponsabilidad ciudadana, es un acto muy bonito pero también tiene su riesgo, todos tenemos que ser corresponsables y velar por la seguridad del jinete. Es cierto que no está vallada la totalidad de la calle y que incluso hay quienes saltan la valla...por eso con mayor vigilancia vamos a evitar que esto suceda. Pero creo que la caída al final fue una anécdota. Ha habido pocos Cantó que no hayan tenido alguna caída en algún tramo, aunque insisto en que tomaremos medidas tras lo sucedido este año. Al final nos quedamos con buen sabor de boca, salvo este pequeño incidente del que Iván salió airoso ya que se recuperó favorablemente.

También destacó cierto retraso en la salida de la carrera.

No he profundizado en el tema, pero al parecer hubo un error al esperar el toque de Calendura al dar el aviso, y al no darse se procedió al encendido de la «bombà», es un detalle sin importancia el tiempo que tardó en llegar Cantó, lo importante es que llegue bien y comunique la buena nueva.

¿Es inamovible ese recorrido?

La tradición es que llegue al Ayuntamiento a comunicar a las autoridades de la época, no nos planteamos ninguna alternativa, si no garantizar la seguridad y poner todos los medios técnicos.

Confían en dar el salto a Fiesta de Interés Turístico Nacional?

Desde el momento en que se declaró de interés autonómico la intención es esa, en ello estamos trabajando, tenemos el apoyo de nuestro Ayuntamiento a través de Visitelche para que sea reconocida esta fiesta que es el origen tradicional de nuestro Misteri. En principio no vemos ningún condicionante, solo hay que preparar un buen expediente, hay un plazo de años para presentar la solicitud y estamos trabajando en ello con el apoyo municipal.

"Hay que seguir divulgando en los centros escolares de barrios y pedanías, da buenos resultados porque luego los niños son los que arrastran a las familias a las fiestas"

¿Qué retos tienen para 2023?

Continuar con la labor de divulgación sobre todo en los centros escolares de barrios y pedanías como venimos haciendo desde hace años. Es algo que nos da buenos resultados porque luego los niños son los que arrastran a las familias a las fiestas. Queremos elaborar material didáctico para el profesorado, para que trabaje en el aula la Venida y el origen del Misteri. Otro de los retos es recuperar la casa del huerto de Portes Encarnades tras la rehabilitación, para que tengamos un espacio digno para la celebración de la fiesta. Siempre hay pequeñas cosas a pulir, que próximamente en las reuniones de la junta directiva evaluaremos, porque nuestra fiesta está viva y en constante crecimiento.