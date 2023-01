El Ayuntamiento de Elche lleva tiempo realizando esfuerzos para protegerse de los ciberataques y lo va a seguir haciendo aún más, sobre todo después de la llamada de atención de la Sindicatura de Comptes, la cual daba a entender que los controles básicos de ciberseguridad presentaban «deficiencias significativas».

Ante esta apreciación de la mencionada Sindicatura, que no obstante no hay que perder de vista que es de una auditoría del año 2019 y que se plasma en un informe a 31 de diciembre de 2021, no se estuvo muy conforme en el Ayuntamiento de Elche, desde donde defienden que sí están haciendo los deberes, incluso mejor que otros municipios. En este sentido apuntan que se va a colaborar e integrar con el Centro Criptológico Nacional y con el Centro Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana.

Solo el pasado año, los sistemas informáticos municipales soportaron 34.406 eventos de intrusión, la gran mayoría, el 19%, procedente de Rusia.

Las medidas de prevención están por encima de la media de otros municipios, aseguran desde el ejecutivo

Según indicaba en septiembre pasado la Sindicatura de Comptes, «aunque se han realizado progresos desde nuestra anterior auditoría y se han atendido parcialmente algunas de nuestras recomendaciones, el índice de madurez general de los controles básicos de ciberseguridad, cuyo objetivo sería alcanzar un 80%, muestra un valor del 50,3% (40,7% en 2019), por lo que el nivel de efectividad en los controles analizados sigue siendo insuficiente y debe mejorar para alcanzar los niveles exigidos por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para la protección de los sistemas de información, especialmente en aquellos controles que presentan deficiencias significativas».

Categorías

Ante ello, el Consistorio ilicitano asegura que cuenta con sistemas de información categorizados en las tres categorías definidas por el ENS (básica, media y alta) y por las que se diferencia el índice de madurez de sus sistemas de información. En categoría básica, y sobre el 100%, el Ayuntamiento está ahora sobre el 92%, en categoría media sobre el 77% y en categoría alta sobre el 73%.

El último informe de la Sindicatura de Cuentas que advertía de «deficiencias significativas» en esta área se hizo con datos de 2019

«Teniendo en cuenta que no tiene el mismo coste técnico ni económico la implantación de medidas en categoría básica, media y alta, el 73% alcanzado para categoría alta puede considerarse como muy aceptable, lo que no significa en ningún caso que no se deba cumplir en su integridad el ENS. La media global del índice de cumplimiento del ENS refleja que dicha cifra se encuentra en el 84% para sistemas de categoría básica, un 66,89 % para sistemas de categoría media y un 61,06% para sistemas de categoría alta, por lo que las cifras del Ayuntamiento de Elche se sitúan por encima de la media», defienden desde la Plaça de Baix.

Inversiones

Estos promedios todavía no han tenido en cuenta algunas de las últimas inversiones en materia de ciberseguridad, las cuales suponen una mejora sustancial de todos los indicadores que, señalan fuentes municipales, se verá reflejada en la próxima auditoría.

Ramón Abad: "son apuestas que se han realizado a lo largo del mandato, para modernizar la administración, mejorando también la calidad de los servicios públicos y el acceso de la ciudadanía a los recursos municipales"

En mayo del pasado año se confirmó que el Ayuntamiento de Elche recibiría una ayuda del Ministerio de Política Territorial de 180.000 euros, con el objetivo de garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados por la Administración local al ciudadano, proporcionando una mejora de las capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

El Consistorio considera uno de los objetivos estratégicos de la ciudad crear un ciberespacio abierto y garantista

También se contemplaba la implementación de un sistema de comunicación automatizada con el Centro de Operaciones de Ciberseguridad que permitirá proteger a la administración local de ciberataques y garantizar la seguridad de los datos y trámites que se realizan en el Consistorio.

Apuestas

El concejal de Innovación, Ramón Abad, asegura que desde el equipo de gobierno la apuesta por la ciberseguridad «es esencial en la acción de la propia Administración. La implantación de la sede electronica, la renovación de equipos informaticos, el uso de infraestrucutras de la telecomunicación... son apuestas que se han realizado a lo largo del mandato, para modernizar la administración municipal, mejorando también la calidad de los servicios públicos y el acceso de la ciudadanía a los recursos municipales».

El Ayuntamiento de Elche asegura en cualquier caso que continúa reforzando la ciberseguridad al considerarla como «uno de los objetivos estratégicos de la ciudad», y está trabajando en una «respuesta firme» en materia de ciberseguridad que permita crear «un ciberespacio abierto y seguro, garantizándose a los ciudadanos una mayor confianza en la relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento a través de los servicios digitales municipales».