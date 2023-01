Las viviendas ubicadas frente al extinto hotel de Arenales del Sol pueden verse revalorizadas más de un 15% en su precio de compraventa. Así lo estiman distintos agentes inmobiliarios de la zona, que además constatan cómo, cada vez más, vecinos habituales de la localidad de Alicante empiezan a cambiar la zona de la playa de San Juan por este enclave ilicitano para residir de alquiler todo el año. La razón principal: que en apenas 15 minutos se puede estar trabajando en Alicante, mientras que si se vive en la playa de San Juan, dada la saturación de la zona y de los accesos de conexión, el trayecto de casa al trabajo se convierte en ocasiones en un suplicio de media hora y más. Todo ello sin olvidar que los precios y las condiciones para el alquiler, en ocasiones, son más asequibles en esta zona turística de Elche que en la zona por la que desde hace décadas apostó Alicante expandirse.

Demanda

No en vano, en Arenales del Sol recientemente se ha terminado una nueva promoción de viviendas, ya está en pie la estructura de otra (no precisamente cerca del mar ambas) y se espera el inicio de otras dos urbanizaciones en los próximos meses. Hay demanda de vivienda en Arenales. Y no solo para pasar el verano o segunda residencia, sino como vivienda escogida para parejas jóvenes para vivir durante mucho tiempo.

El caso es que tras demolerse este pasado verano lo que quedaba del viejo hotel de Arenales del Sol, los propietarios de las viviendas que miraban directamente al ruinoso complejo han visto cómo sus propiedades se han revalorizado de cara al mercado de la compraventa e incluso del alquiler. Y otros pisos colaterales también han ganado al despejarse el paisaje.

«Las vistas pueden suponer un 15 o un 20% del precio», apunta un agente de la propiedad inmobiliaria de la zona, quien, en cualquier caso, prefiere ser realista al apuntar que el hotel «quitaba» las vistas a un grupo limitado de pisos.

Demolición

No obstante, lo que sí es cierto es que con la demolición del hotel y la renaturalización de la zona todo Arenales ha ganado en términos generales, aunque siguen habiendo voces en este punto del litoral que consideran que el hotel proyectado y que en teoría debió haber abierto sus puertas en 2017 hubiera traído desarrollo económico, empleo y nuevos negocios, así como más servicios a una zona muy necesitadada de ellos.

En la otra cara de la moneda, se interpreta que Arenales ha sido el ejemplo perfecto de que finalmente ha imperado la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y el devolver, aunque sea un cachito, lo que era suyo a la naturaleza, frente al poder del ladrillo y el turismo desaforado.

Inmobiliarias

«Los fines de semana Arenales está lleno», comentan desde una de las inmobiliarias existentes para certificar cómo cada vez más hay más gente viviendo todo el año aquí. Aunque no es un fenómeno del todo nuevo, puesto que en los últimos años las inmobiliarias de la zona están notando que no solo cada vez más preguntan parejas jóvenes de Alicante para venirse a vivir aquí, para alquilar o comprar, lo cierto es que la demanda con este fin, en general, no para de crecer.

Y no es fácil encontrar piso para todo el año, puesto que muchas veces se gana más y se tiene más tranquilidad alquilándolo los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, que durante todo el año.

La pedanía más "joven" de Elche y una joya dunar Arenales del Sol fue incluida como entidad singular en la última modificación del nomenclátor aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Elche de fecha 28 de mayo de 1990. Es por tanto la más «joven» de las pedanías. De hecho, hasta que no se construyó el hotel a principios de los años 60 del pasado siglo, era una playa completamente virgen con un gran complejo dunar. El hotel dio pie a la urbanización y construcción de viviendas de segunda residencia. La pedanía tiene tan sólo una superficie de 1,3 kilómetros cuadrados.

Alquileres

Los alquileres oscilan entre los 550 y 750 euros, pero también se pueden encontrar por 800 o más de 1.100 euros en primera línea de playa o con muy buenas vistas. En cuanto a la venta, se pueden adquirir inmuebles tras desembolsar entre 130.000, más lejos de la playa, hasta 300.000 euros para dos habitaciones aunque con unas vistas privilegiadas.

Precisamente, vistas es lo que han ganado también los locales ubicados en la plaza situada frente al derribado hotel. Durante décadas han tenido que soportar que sus clientes nuevos les preguntaran qué pasaba con ese edificio en ruinas en primera línea de playa. Y es que desde este pasado verano, aunque estaba el trasiego de palas y camiones retirando los restos del hotel, con polvo en suspensión y ruidos durante todo el día, han visto cómo, poco a poco, la situación se ha ido normalizando, de ahí que esperen que, si el buen tiempo acompaña, en vacaciones de Navidad, Semana Santa y sobre todo el verano los locales de restauración y ocio tengan una afluencia de clientes histórica.