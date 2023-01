El cierre del aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha sorprendido este martes a los cientos de conductores que aparcan sus vehículos en el que se ha convertido en el parking de Elche. La escasa alternativa de aparcamientos para ir al centro y al núcleo urbano de la ciudad hace que el cierre de esta zona provoque un caos de tráfico, como el de hoy, de conductores buscando lo imposible, un sitio donde dejar su coche.

Quienes aparquen su vehículo en el aparcamiento de Torreblanca o la Galia de la universidad ilicitana se tendrán que armar de paciencia ya que no volverá a estar disponible en toda la semana. Se trata de un aparcamiento que es propiedad de la universidad y que, por lo tanto, puede disponer de él para sus necesidades. Es el caso del festival de las paellas que se celebra este viernes. Para los preparativos del UMH Paellas Fest, las dos explanadas junto a los edificios Torreblanca y la Galia permanecerán cerradas desde este martes. Es el lugar utilizado por cientos de personas que tienen que trabajar o o acudir al centro urbano para cualquier gestión.

Decenas de conductores han tenido que darse la vuelta al entrar en la estrecha calle que da acceso a ambas zonas de aparcamiento gratuitas, junto al Conservatorio de Música. Unas vallas y señalética vertical advierten del cierre. Y el problema con el que se han encontrado es, ¿dónde aparco mi coche ahora? Candalix es la única otra zona amplia adaptada para aparcar cerca del centro, pero si ya es complicado encontrar un hueco hoy ha sido tarea imposible.

Así que no les ha quedado otra a muchos conductores que dar vueltas por la ciudad intentando encontrar un codiciado aparcamiento en una de las calles de Altabix o de Carrús, tarea que no ha resultado sencilla porque los pocos aparcamientos en las calles estaban llenos. Los afortunados casi han besado el suelo cuando han conseguido dejar su vehículo porque otro conductor salía en esos momentos. Y, a la mayoría, les ha tocado irse a aparcar bastante alejados del centro. Las inmediaciones del Hospital General y de la Comisaría de la Policía Nacional han sido otras alternativas buscadas por los conductores para conseguir dejar el coche.

Lo de hoy ha vuelto a evidenciar la monodependencia que hay en Elche del aparcamiento de la Universidad, sin alternativas claras, por mucho que desde el Ayuntamiento sigan sin ver un problema en la falta de plazas de aparcamiento, mientras la ciudad se llena de carriles bici o se peatonalizan más calles. No todo el mundo puede acudir a su puesto de trabajo en bicicleta o patinete o monopatín. Muchos, no hay que olvidarlo, llegan a diario a la ciudad desde localidades situadas a varias decenas de kilómetros de la ciudad de las palmeras para trabajar.

Candalix es la única zona habilitada para aparcar gratuitamente, aunque llena de gorrillas, más cercana al centro y al casco histórico. Sus, aproximadamente, 300 plazas se llenan enseguida e, incluso, se aparca en zonas prohibidas que dificultan, muchas veces, las maniobras a otros vehículos.

El equipo de gobierno que dirige el socialista Carlos González anunció en diciembre la creación de un millar de nuevas plazas de aparcamiento gratis en barrios y pedanías de Elche y que ya se habían creado 150 en Carrús oeste o el Cementerio Viejo, alejados del centro. No obstante, se anunciaron plazas de aparcamiento en Carrús Este, el Polígono Industrial de Carrús, el entorno de Altabix-Universidad o en la zona centro con la adecuación del solar de la avenida de Santa Pola, a espaldas del instituto Sixto Marco. Ese plan contempla la adecuación de estacionamientos en superficie gratuitos usando solares de propiedad municipal en desuso y transformando en batería aparcamientos en línea. Sin embargo, de momento no llegan.

El pasado verano, la edil de Movilidad, Esther Díez, y el de Mantenimiento del Espacio Público, Héctor Díez, anunciaban que el nuevo plan de aparcamiento del gobierno del PSOE y Compromís era la de crear, en todo el casco urbano, 3.700 plazas, un millar antes de julio de este año. Unos meses después, el alcalde González hacía otro anuncio: el solar donde se construirá el futuro Palacio de Congresos será un estacionamiento temporal para 250 vehículos, a 250 metros del Hort del Rastoll. "Un solar similar al de Candalix que permitirá desahogar, facilitar y mejorar la capacidad de aparcamiento del centro histórico y de los vecinos del barrio", dijo entonces. Un anuncio que se espera como agua de mayo que se convierta en un hecho.

No obstante, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) prevé la eliminación de 1.600 plazas de aparcamiento, 710 en Carrús, 510 en el Pla y Sector V, y 383 más en la zona centro y Raval. Se suman a las ya eliminadas en Virgen de la Cabeza, San Vicente, el parking de Facasa, Antonio Antón Asencio, la avenida de Alicante o Alfonso XII, entre otras.

Y, mientras tanto, si la alternativa es coger el Cercanías, la eliminación de frecuencias en las paradas de Elche y el tener que ir a Matola para tomar uno de los nuevos trenes Avant que Renfe ha puesto en circulación y que rebaja en 40 minutos el tiempo de recorrido entre Alicante y Murcia, desaniman para tomar esta alternativa de transporte.

Gorrillas, un problema sin solución

Quienes aparquen habitualmente en Candalix o en el entorno del Hospital General, de los juzgados o de la Comisaría de la Policía Nacional, se habrán topado con los gorrillas, esas personas que, a cambio de señalar una plaza libre y de ayudar a aparcar, piden alguna moneda, que todo el mundo paga no vaya a ser que no se encuentre el coche en el estado en el que lo deja. Son muy insistentes y muchos consideran lo que hacen una coacción, sin que se le ponga remedio más allá de que la Policía Local pase de vez en cuando por las zonas donde proliferan y estos se marchen... hasta que desaparecen los agentes, claro.

En Elche no hay una ninguna norma contra esta molesta actividad de los gorrilas que funcionan con demasiada impunidad. No obstante, en el aparcamiento de la UMH no existe este problema por lo que es un plus más para que sea la elección preferida por los conductores para dejar sus vehículos, además de por su amplitud. El día que la Universidad decidiera restringir para siempre, no solo unos días, el acceso a los conductores, sería un gran problema para Elche.

Sin duda, lo más complicado de hacer en Elche, como se evidencia, es encontrar un sitio para aparcar y la ciudad siguen en monodependencia del parking de la UMH para evitar este cometido.

Paellas

Con todo, la Universidad celebrará viernes 3 de febrero la fiesta de las paellas, el UMH Paellas Fest, para lo que ya están a la venta las entradas. La fiesta será en el aparcamiento del edificio Torreblanca del campus de Elche.

Coincide con el fin de los exámenes de los estudiantes este próximo jueves.