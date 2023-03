La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) está causando en Elche un perjuicio y deterioro que preocupa cada vez más a los abogados y procuradores. Esa fue posiblemente la conclusión más importante que los decanos de los dos colegios profesionales de Elche, Diego García y Ginés Juan Vicedo, hicieron ver el pasado martes a la secretaria coordinadora provincial del colectivo en huelga en el transcurso de una reunión que solicitaron para pedirle una pronta solución que desbloquee la actual situación, al tiempo que advirtieron de no saber cómo será volver a la normalidad con cientos de causas paralizadas.

El encuentro, que transcurrió en "un ambiente de total cordialidad y entendimiento", aseguran los abogados en un comunicado, pretendía trasladar la situación de los dos colectivos por las protestas que comenzaron el 24 de enero y que "afectan directamente a los ciudadanos, a los profesionales y al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento sin dilaciones indebidas".

Propuestas

El paro en Elche es prácticamente total por lo que abogados y procuradores expusieron sus propuestas," consistentes en la posibilidad de recibir información con una de antelación mínima de 24 horas de si el LAJ (Letrado de la Administración de Justicia) secundará o no la huelga para poder prever la suspensión o no de los señalamientos y que la desescalada sea gradual una vez se levante la huelga", explican. En la reunión mantenida se requirió "encontrar soluciones de emergencia a la situación creada". Los dos colectivos resaltaron "el perjuicio que se produce a los profesionales no preavisando de la suspensión de las vistas o señalamientos por la decisión de cada letrado de secundar la huelga, solo va directamente en contra de los profesionales, sin que por ello el efecto pretendido tenga mayor alcance". Según los dos colegios, el Comité de Huelga aconsejó efectuar este preaviso hace unas semanas, "por lo que apelamos a través suyo al sentido común y sensibilidad de los Letrados de la Administración de Justicia e insistimos en que este preaviso sea observado en la medida de lo posible".

Huelga

También trasladaron "la preocupación de abogados y procuradores, "en cuanto al previsible aumento desorbitado de notificaciones una vez sea desconvocada la huelga, también se le puso de manifiesto, y nos ofreció su máxima colaboración para mitigar las consecuencias que esto pueda tener, disponiendo las medidas previstas en el RD 1065/2015 para situaciones excepcionales como la presente".

Los dos decanos se mostraron esperanzados en que se alcance lo antes posible una solución a este conflicto, "deseo que compartimos con los LAJ, y le manifestamos también nuestra preocupación por el deterioro del servicio público de la Administración de Justicia y el perjuicio irreparable que se está provocando a los profesionales y a la ciudadanía".