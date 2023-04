Tras tres años como directora de la agencia de la ONCE en Benidorm, la granadina Anabel Morente recala en Elche, donde dirigirá la oficina que da servicio a las tres localidades del Baix Vinalopó. Una agencia, la ilicitana, que cuenta con 197 vendedores, tres administrativas, dos gestores comerciales y tiene casi 400 afiliados.

Unas cifras que quiere mejorar la nueva directora, que llega cargada de nuevas ideas y proyectos y, sobre todo, de mejoras. Ha trabajado como vendedora y administrativa dentro de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Su abuela y su padre fueron vendedores, sufrían su misma patología congénita que reduce la visión. La mitad de su familia está afiliada a la ONCE, que considera «mi casa». Este lunes toma oficialmente posesión del cargo relevando a María Carmen Belmonte.

¿Cómo afronta el reto de dirigir la agencia de la ONCE en Elche?

Con mucha ilusión. La agencia atiende tanto a Elche, como a Santa Pola y a Crevillent. Afronto el cargo con muchas ganas y con tres propósitos fundamentales. El primero, es seguir creando empleo y mejorar las condiciones de los que están trabajando con nosotros. Una de las medidas es renovar el parque de quioscos para darles más seguridad y comodidad a los vendedores. También quiero dar a conocer los servicios que ofrece la ONCE y que da empleo a personas que tengan un 33% de discapacidad. El segundo propósito es trabajar por los afiliados, que puedan disfrutar de todos los servicios para mejorar su autonomía y su desarrollo personal. Y quiero dar un impulso al voluntariado, fomentar su participación. Porque no es muy conocido en Elche para nuestros 400 afiliados. El último propósito es que la ONCE llegue a toda la población de las tres localidades.

¿Actualmente no está llegando?

He detectado que muchas personas con problemas visuales no están siendo atendidas porque no conocen que el propósito de la ONCE es dar servicio y adaptar sus necesidades para que sigan haciendo lo de antes de perder la visión. Cuando esa persona tiene el problema de visión le dan su tratamiento médico, y después el alta y ya está. Están en desamparo. Se queda sin usar el móvil, llamar al hijo por teléfono o sin salir de casa por no ser capaz de desplazarse solo. Es ahí donde la ONCE actúa para darle la rehabilitación visual y las adaptaciones que necesite para ser activas como antes. Se les da apoyo educativo, psicosocial para aceptación de la ceguera, técnicos de movilidad para aprender a desplazarse o comer o vestirse, o rehabilitador visual, óptico u oftalmólogo, que busca las adaptaciones para aprovechar ese resto visual. Pero muchos no saben de estos servicios o piensan que son caros, y son gratuitos. Y quiero darlo a conocer entre los médicos y trabajadores sociales para que lo trasladen.

Pone énfasis en afiliarse.

Los afiliados son personas con ceguera o baja visión, inferior a 0.1, y un campo visual igual o inferior a 10 grados. Todas esas personas pueden disfrutar del apoyo y los servicios de la ONCE, que son gratuitos. Pueden venir a nuestra agencia, que está en la calle Antonio Antón Asencio. Tenemos muchos técnicos a disposición de los afiliados, como maestros, apoyo psicosocial, rehabilitación integral, o tiflotecnología, que es la adaptación de la tecnología para la ceguera. Tenemos ampliadores de pantalla, lectores de voz, mapas y libros en relieve, rotuladores con olores, enhebradores de aguja, plantillas para vitrocerámica, relojes parlantes, básculas con voz... Y, cómo no, animación sociocultural. Tenemos, una muestra de teatro, la 18 Bienal, en Elche el día 28 a las 20 horas en el Gran Teatro con la obra «Una hora Lorca», con entrada gratuita, donde la gente podrá ver cómo una compañía de personas con discapacidad visual es capaz de interpretar, igual o mejor que el resto.

Se marca también aumentar el empleo en la ONCE de Elche.

Sí, queremos que se aumente el número de vendedores. Que la gente que tiene discapacidad encuentre un empleo estable y consigan jubilarse con nosotros. Hago un llamamiento a todos aquellos que tengan una discapacidad superior al 33% que no tengan trabajo o que quieran mejorar el que tienen para que se acerquen a la agencia y vengan a hacer una entrevista. En la ONCE se cuida mucho a los trabajadores, hay un buen convenio. Evidentemente, se les pide que sean responsables con su trabajo. Tanto de vendedor, que gestionamos nosotros, como se les puede derivar a Ilunion, del Grupo Social ONCE, que tiene hoteles o lavanderías. Y que vendan nuestros juegos, porque hay otros ilegales que los quiero atajar. Me marco esos propósitos, crear más empleo y acabar con el juego y las rifas ilegales en la comarca.

¿Ha detectado mucho juego ilegal en el Baix Vinalopó?

Sí, bastante. Quiero luchar contra los juegos ilegales. El juego debe ser legal, seguro y responsable. Hay bastante juego ilegal y algunas rifas ilegales y habrá que tomar medidas con más fuerza que nunca. No se puede vender a menores, ni haber juegos que no tienen unas bases. Son juegos y loterías que piden donativos, colaboraciones, boletos de otras asociaciones que no son legales. En esta comarca, sobre todo en Elche, hay mucho juego ilegal. En Santa Pola también, y de cara al verano aumentará. Es un engaño a la población que perjudica a todos, como al empleo de calidad, de las personas con discapacidad que tienen seguridad social y sus derechos.

Es de Granada y un día le trasladan a la provincia de Alicante. ¿Se ha adaptado bien?

Perfectamente, tanto yo como mis tres hijos. Aquí en Alicante estoy encantada. Ya sabes, el clima mediterráneo (ríe). Aprendes cosas nuevas, abres la mente. Toda el mundo debería cambiar de ciudad una vez en la vida.

¿Conoce ya bien Elche?

Sí, me trasladé en febrero. He estado en un periodo de adaptación para conocer su geografía y sus poblaciones. Vivo aquí, soy ya ilicitana. No es una ciudad agobiante y es muy plana y cómoda.

¿Hay barreras en Elche?

El centro es cómodo y accesible. Pero, de momento, he ido en modo turista, no con el ojo crítico. (ríe).

¿Y los semáforos sonoros?

Sí, ese es un caballo de batalla en Elche. Hay muy pocos y, encima, con el sistema implantado con mando, que solo los afiliados de la ONCE tienen para poder encenderlos. Tengo que ver con el Ayuntamiento dónde son más necesarios y que sean para todo el mundo.