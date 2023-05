Las fuertes lluvias han dejado ya en Elche 41,4 litros de agua acumulada desde esta madrugada en el municipio de Elche. La tormenta ha provocado al menos cinco salidas de emergencia de los bomberos por achiques de agua y caída de cascotes a la vía pública de fachadas de edificios.

También ha habido desprendimientos en el túnel de la Vía Parque, a la altura de Feria Alicante (antigua IFA) en Torrellano. El víal se encuentra prácticamente inundado.

Por acumulación de agua se ha tenido que cortar a la circulación durante las primeras horas de la mañana la N-340, a la altura del Parque Empresarial. El tráfico ya se encuentra restablecido.

También, por acumulación de agua, en estos momentos permanece cortado el túnel de acceso a la zona comercial de la avenida de Crevillent, a la altura del hipermercado Carrefour.

En algunas calles del casco urbano el agua ha arrastrado algunos contenedores, aunque no hay incidentes graves debido a las lluvias, según informa la Policía Local de Elche.

La Policía Local también está desplegada ante este episodio de alerta naranja por fuertes lluvias y viento que ha obligado a suspender las clases. La noticia se conoció a última hora de ayer porque durante toda la mañana eran una previsión de alerta amarilla. Han sido municipios de la Vega Baja, como Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada los primeros en avisar de que iban a suspender las clases. Pasadas las 20.30 horas el Ayuntamiento de Elche se ha sumado a los que han decidido no dar clases.

Los centros educativos notificaron a padres y alumnos, a través de grupos oficiales, que no deben asistir. Muchos profesores también esperan que desde los cuadros directivos les digan si deben acudir, aunque no parece muy lógico si no hay actividad por un fenómeno meteorológico en principio peligroso. En la Vega Baja temen inundaciones pero sin llegar a una DANA como la de 2019.